KfW-Förderstopp bremst Wohnungsbau in Wolfsburg aus

Wolfsburg

Die staatliche KfW-Bank hat die Förderung für energieeffiziente Gebäude gestoppt. Das lässt nicht nur die Finanzierungen mancher Häuslebauer in Wolfsburg wackeln, welche fest mit der staatlichen Hilfe gerechnet haben – es bremst auch die Pläne der Wolfsburger Wohnungsgesellschaften für günstigen Wohnraum aus. Der Neubau von Wohnungen an der Dessauer Straße liegt auf Eis.

„Viele Familien können sich den Traum vom bezahlbaren Eigenheim nur erfüllen, wenn sie Gebäude sanieren und Energiekosten einsparen“, sagt Cindy Lutz, Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Wolfsburg (MIT). „Bei vielen Bauvorhaben sind die Fördermittel eingepreist. Und jetzt streicht die Ampel diese von einem Tag auf den anderen“, kritisiert Lutz.

Die Baukosten explodieren

Auch die Wolfsburger Wohnungsgesellschaft Neuland wurde von dem sofortigen Förderstopp überrascht. „Aus unserer Sicht setzt dies ein absolut falsches Zeichen an bauwillige Investoren, die bezahlbaren Wohnraum anbieten wollen“, sagt der Sprecher der Geschäftsführung, Hans-Dieter Brand. Die Stadttochter könne diesem politischen Auftrag in Zeiten explodierender Baukosten nur durch öffentliche Förderprogramme nachkommen.

Cindy Lutz, Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Wolfsburg: „Bei vielen Bauvorhaben sind die Fördermittel eingepreist.“ Quelle: CDU

Geplante Projekte müssen erneut auf den Prüfstand

Das Neubauprojekt an der Dessauer Straße habe man gestoppt. Dort sollen 140 Wohnungen in Holzhybridhäusern entstehen. Kosten: 35 Millionen Euro. Aufgrund des Förderstopps fehlen nun satte 4,2 Millionen Euro Fördermittel. „Die sind natürlich fest eingeplant gewesen. Der Antrag ist eingereicht, aber er gehört zu denen, die noch nicht genehmigt sind“, sagt Brand. Alle Projekte, die für die nächsten Monate eingeplant seien, müssten erneut auf den Prüfstand.

Neuland-Chef Hans-Dieter Brand: „Wir müssen alle Projekte, die wir in den nächsten Monaten eingeplant hatten, erneut auf den Prüfstand stellen“ Quelle: Neuland

Auch Sanierungen müssen gestoppt werden

Besonders fatal sei, dass der Förderstopp auch Sanierungen betreffe. Diese seien aber noch wichtiger als der Neubau, um die Ziele bei den CO2-Einsparungen zu erreichen. Betroffen seien zwei Projekte im Sachsenring. „Da standen wir jetzt ganz kurz davor, die Aufträge zu vergeben“, erklärt der Neuland-Chef. Bei Gesamtkosten von vier Millionen Euro hätte die Förderung fast 900 000 Euro betragen. Man erwarte von der Politik eine klare Stellungnahme und Prognose, wie es mit den Förderprogrammen weitergehe.

Verunsicherung in der gesamten Branche

Volkswagen Immobilien prüft derzeit nach eigenen Angaben noch die Auswirkungen. „Laufende Projekte sind bei uns vom Programmstopp der KfW glücklicherweise weniger betroffen“, so Sprecher Stefan Uckelmann. Es gebe jedoch in der gesamten Branche eine Verunsicherung im Hinblick auf Planungen für künftige Projekte. „Das trifft uns in gleicher Weise wie auch unsere Investoren in den Steimker Gärten.“

Geplante Holzhybridhäuser an der Dessauer Straße: Der Neubau von 140 Wohnungen liegt erstmal auf Eis. Quelle: PartnerundPartner

Im Bereich Gewerbe sei voraussichtlich ein Bauvorhaben betroffen, für das der entsprechende Antrag erst kürzlich eingereicht worden sei. Konkrete Auswirkungen auf geplante Sanierungen gebe es nicht. „Hier besteht zudem die Hoffnung, dass es möglichst schnell alternative Förderungsmöglichkeiten für die energetische Gebäudesanierung geben wird.“

Mehr Nachfragen bei der Energieberatung

Die Unsicherheit spürt man auch beim Versorger LSW. „Während dieser Woche wendeten sich einige verunsicherte Kunden an das Team der Energieberatung“, sagt Sprecherin Birgit Wiechert. Meist gehe es um die gesamtheitliche energetische Betrachtung des Neubaus hinsichtlich moderner Heiztechnik. Dafür gebe es noch Fördermöglichkeiten (siehe Infokasten). Vermehrte Anfragen zur endgültig eingestellten Neubauförderung des Effizienzhauses 55 seien bisher nicht aufgetreten.

Energieagentur berät kostenlos bei Fördermitteln Auch nach dem KfW-Förderstopp gibt es Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen in diesem Jahr. Darauf weist die Wolfsburger Energieagentur hin: „Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude gibt es vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle aktuell Zuschüsse für Einzelmaßnahmen“, heißt es in einer Mitteilung. Das betreffe beispielsweise die Dämmung der Gebäudehülle sowie eine Erneuerung oder Optimierung der Heizung. „In jedem Falle gilt: Erst der Antrag, dann die Maßnahme.“ Die Fördermittelberatung ist kostenfrei. Die Energieagentur ist unter Tel. 05361- 8918235 oder per E-Mail an info@energieagentur-wolfsburg.de erreichbar.

Kredite für bisher nicht bewilligte Anträge?

Hintergrund: Das Wirtschaftsministerium von Ressortchef Robert Habeck (Grüne) hatte überraschend angekündigt, dass bei der staatlichen KfW-Bank ab sofort keine neuen Anträge für die Förderung effizienter Gebäude mehr gestellt werden können. Grund sei ein Antragsboom vor dem Auslaufen der Förderung und „ungedeckte Haushaltsversprechen“. Geprüft werde nun ein Darlehensprogramm, das Kredite für alle Antragsteller anbietet, deren Anträge nicht bewilligt wurden. Länder und des Bundes wollen auf einer Bauministerkonferenz über das Thema beraten.

Von Christian Opel