Kellereinbrecher richten im Hageberg 5000 Euro Schaden an

Hageberg

Im Wolfsburger Stadtteil Hageberg wurden am vergangenen Wochenende mehrere Kellerparzellen aufgebrochen. Betroffen waren Mehrfamilienhäuser am Solinger Ring sowie an der Düsseldorfer Straße. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitagabend 22 Uhr bis Sonntagmittag 11.20 Uhr. Wie die Täter in die Treppenhäuser gelangt sind, ermittelt die Polizei derzeit noch. „Möglich ist, dass die Unbekannten sich über einen Vorwand, eine offenstehende Eingangstür oder gewaltsam Zutritt zum Mehrparteienhaus verschafft haben“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Die Einbrecher erbeuteten Werkzeug sowie ein Pedelec

Die Ganoven gingen ins Kellergeschoss, brachen die Türen zu den einzelnen Kellerparzellen auf und durchsuchten diese nach lohnender Beute. Neben Werkzeug fiel ihnen dabei auch ein Pedelec in die Hände. Insgesamt wird der Schaden auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus und hofft nun auf Hinweise von Bewohnern, Nachbarn oder Passanten auf verdächtige Personen unter Tel. (05361) 46 46 0.

Von der Redaktion