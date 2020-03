Keine Veranstaltungen: Coronavirus legt Wolfsburg lahm

Wolfsburg

Das Coronavirus legt das öffentliche Leben in Wolfsburg lahm. Alle großen Veranstaltungen sind abgesagt – und fast alle kleineren auch. Die Innenstadt ist am Samstag trotzdem nicht komplett ausgestorben. Auf der Porschestraße war tagsüber zwar deutlich weniger los als sonst, aber das sonnige Wetter lockte doch einige Menschen aus dem Haus. Große Ausnahme war der Wochenmarkt vor dem Rathaus: Dort waren deutlich mehr Kunden als sonst.

„Wir haben viel mehr verkauft als an einem üblichen Samstag“, sagte Jörg Zender von der „Brotinsel“. Schon am vergangenen Mittwoch war der Ansturm riesig – gegen 12 Uhr war der Stand so gut wie ausverkauft. Deshalb brachte Jörg Zender am Samstag noch mehr Ware mit, doch die war bis Mittag auch fast komplett ausverkauft.

Ein ähnliches Bild beim Biobauern Jan Schladebeck. Die Schlange vor seinem Stand war riesig lang. Gemüse, Obst alles ging – „vor allem, was sich etwas länger hält“, erklärte Schladebeck. Deshalb waren Kartoffeln am Samstagmittag ausverkauft.

Parkplätze gut gefüllt, aber nicht überfüllt

Mit Lebensmitteln decken sich die Wolfsburger also gut ein. Die Parkplätze bei Real in Nordsteimke und bei Edeka in Reislingen-Südwest waren am Wochenende gut gefüllt, aber nicht überfüllt. Nach wie vor gehört Toilettenpapier bei Kunden zu den Rennern.

Die meisten Veranstaltungen waren für das Wochenende abgesagt. Das schöne Wetter lockte trotz Angst vor einer Coronavirus-Ansteckung in die Innenstadt – vor dem „Superleggera“ in der Fuzo waren fast alle Tische und Stühle belegt.

Frühlingssonne in der Fuzo genießen

Auch im Eiscafe „Roma“ und auf den Bänken an der Brunnenlandschaft genossen Besucher die Frühlingssonne. „Es ist einfach zu schön, um zuhause in der Wohnung zu bleiben“, meinte einen junge Frau. Wer nicht in der Innenstadt war, spazierte um den Allersee.

Autostadt, Theater, Planetarium, städtische Museen – alles dicht. Auch das Badeland ist nicht mehr geöffnet. Die Kasse war am Samstag trotzdem besetzt: Carolina Görlitz und Claudia Dornfeld saßen dort und verkauften Gutscheine und Badekleidung. Auch wer ins Fitnessstudio im Badeland wollte, konnte trainieren.

Klinikum ist komplett abgeriegelt

Das Phaeno ist zwar für Besucher dicht wegen Coronavirus. Aber die Mitarbeiter, die am Wochenende planmäßig eingeteilt waren, arbeiteten trotzdem. Statt Führungen mit Gästen, erledigten sie andere Arbeiten.

Das Klinikum ist komplett abgeriegelt. Besuche bei Patienten sind nicht möglich. Am Haupteingang steht ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter mit gelber Warnweste und Mundschutz. Kommt jemand an die Tür, öffnet er und fragt nach dem Grund des Besuchs. Gibt es berechtigtes Anliegen darf die Person eintreten – ansonsten wird sie weggeschickt.

Videobotschaft von Bürgermeister Busch

Lehres Bürgermeister Andreas Busch geht einen ungewöhlichen Weg: Er wendet sich mit einem kurzen Video an die Bürger seiner Gemeinde. Er erklärte die Vorsichtsmaßnahmen wegen des Coronavirus’. „Es gibt harte Einschnitte“, kündigte Busch an. Zum Beispiel die Schließung der Kitas und Schulen. Außerdem bat der Bürgermeister, so weit es gehe, auf soziale Kontakte zu verzichten, nur so lasse sich die Ausbreitung des Virus’ verhindern. Trotzdem sollten die Bürger aufeinander aufpassen.

Tipps für Reiserückkehrer Tipps für Reiserückkehrer. Die Stadt Wolfsburg teilt mit: Nach der Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums appelliert auch das Wolfsburger Gesundheitsamt an alle Reiserückkehrer aus Italien, aber auch aus Österreich und der Schweiz, unnötige Kontakte zu vermeiden und sich selbst für 14 Tage in Quarantäne zu begeben. Sollten die einschlägigen Krankheitssymptome auftreten, sollte telefonisch der Hausarzt angerufen werden oder die Hotline (0 53 61) 28 28 28 wenden. Fragen und Antworten rund um das Thema Quarantäne auch unter im Internet unter wolfsburg.de/corona.

