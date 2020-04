Keine Todesfälle und keine Neuinfizierten in Wolfsburg

Wolfsburg

Gute Nachrichten in der Corona-Krise: Die Stadt Wolfsburg vermeldete am Freitag keine Neuinfizierten und keine Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus zu. Die Gesamtzahl der Infizierten bleibt damit bei 280. Bisher sind 48 Personen verstorben.

Letzter gemeldeter Corona-Todesfall am Dienstag

Zuletzt meldete die Stadt am Dienstag einen Corona-Todesfall – eine 90-Jährige verstarb im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus. Und: Im Klinikum Wolfsburg werden aktuell zehn Personen mit dem Coronavirus behandelt, keine davon auf der Intensivstation.

Im Laufe der Woche verstarben zwei Menschen

Todesfälle gibt es in Wolfsburg auch am Freitag keine weiteren zu beklagen. Die Zahl der an der Lungenkrankheit gestorbenen Menschen in Wolfsburg liegt dabei weiter bei 48. In der gesamten laufenden Woche starben somit bislang zwei Personen an dem Virus.

