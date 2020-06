Wolfsburg

Gegenüber Dienstag vermeldete die Stadt am Mittwoch in Wolfsburg keine neu mit dem Coronavirus infizierten Personen. Damit bleibt es in der VW-Stadt seit Montag bei 308 Corona-Fällen. Die Zahl der Genesenen liegt weiterhin bei 242 Menschen.

Als vom Coronavirus genesen gilt, wer die zweiwöchige Isolation durchlaufen hat, keine Symptome mehr aufweist oder bei dem ein erneuter Test negativ ausgefallen ist, so die Stadt. Dass jemand als genesen gilt, ist nicht meldepflichtig. Die tatsächlichen Zahlen können also höher sein. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt seit dem 2. Mai unverändert bei 51.

Aus Gründen des Datenschutzes macht die Stadt keine weiteren Angaben. Die von der Stadt Wolfsburg kommunizierten Fälle sind die vom Gesundheitsamt bestätigten Zahlen.

