Laut RKI beträgt die Inzidenz für Wolfsburg am Sonntag 52,3, es sind keine Neuinfektionen gemeldet worden. Was für ein Wochenende allerdings nicht ungewöhnlich ist.

Impf-Appell an die Wolfsburger: Die Inzidenz ist am Sonntag laut RKI auf 52,3 gesunken. Die temporären Impfzentren im DOW und in der City-Galerie werden am 3. September schließen. Quelle: Roland Hermstein