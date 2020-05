Keine Infos: Städtische Galerie Wolfsburg präsentiert Sammlung neu

Wolfsburg

Komplett ins Gemälde abtauchen: Das können die Besucher der Städtischen Galerie. Der Berliner Künstler Michael Müller hat die Sammlung im Schloss Wolfsburg unter dem Titel „Deine Kunst“ neu präsentiert und dabei verschiedene Fassungen inszeniert. Die vierte Fassung mit dem Namen „Informel, das / Stil, der - Das Schweigen der Bilder als stupide Zumutung oder Die Sprachlosigkeit“ ist bis zum 9. August im Westflügel des Schlosses Wolfsburg zu sehen.

In den Räumen fällt eine Sache ganz deutlich ins Auge – nicht weil sie extra groß ist, sondern weil sie nicht existiert: die Hinweise auf Künstler und Werk neben den Arbeiten. „ Müller möchte zum Ausdruck bringen, dass wir Werke nicht mit Labels und Techniken versehen sollen“, erklärt Dr. Susanne Pfleger, Leiterin der Städtischen Galerie.

Keine graue Theorie

Vor über einem Jahr schuf Müller die Gesamtinstallation und hat sich in den Fassungen mit der Kunsthistorik und Theorie auseinandergesetzt. In der dritten Fassung „Deine Kunst“ standen die Themen Signatur, Original und Zitat im Mittelpunkt. In der vierten Präsentation wollte er dieses vermeiden. Obwohl der erste Teil des Titels „Informel, das / Stil, der“ auf die kunsthistorische Einordnung von Stilen und Kunstrichtungen mittels Definitionen im Lexikon verweist, ist in den Räumen davon wenig zu spüren. Dort überwiegt der zweite Teil des Titels, nämlich das „Schweigen der Bilder“.

Besucher sollen Werke genießen

Die Besucher können die Werke genießen und die verschiedenen Phasen der ausgestellten Stilrichtung „Informel“ vergleichen. Und das funktioniere laut der Leiterin auch hervorragend in den fast leeren Räumen mit grauem Teppich. „Die Besucher können die Werke auf sich wirken lassen und in das Bild eintauchen wie in einem Wohnzimmer. Genauso hat der Künstler sich das vorgestellt“, so Pfleger.

Die informelle Kunst stellt eine wichtige Richtung in der bildenden Kunst nach 1945 dar und bildet einen Schwerpunkt im Sammlungsbestand der Städtischen Galerie Wolfsburg. Daher schuf Müller mit den einzelnen Vertretern des Informel Künstlerräume und präsentiert unter anderem Karl Otto Goetz, Emil Cimiotti, Emil Schumacher, Gerhard Hoehme, Wols aber auch Michael Müller und Gerhard Richter. Informationen zu der Ausstellung sind in einem Begleitheft erhältlich. Die Eröffnung der nächsten und fünften Fassung ist für den 12. September 2020 geplant.

Öffnungszeiten der Städtischen Galerie Die vierte Fassung der Neupräsentation ist bis zum 9. August in der Städtischen Galerie ausgestellt. Die Öffnungszeiten haben sich aufgrund der Corona-Bestimmung verändert: Die Ausstellung kann am Dienstag von 13 bis 20 Uhr, am Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 17 Uhr, am Freitag von 14 bis 17 Uhr, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr angeschaut werden. Zudem herrscht in den Räumen Maskenpflicht und Abstandsgebot. Der Eintritt in die Städtische Galerie ist frei.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig