Keine Impfung trotz Termin: Impfzentrum schickt Bürger nach Hause

Wolfsburg

Chaos beim Wolfsburger Impfzentrum? Mehrere Wolfsburger berichten, dass sie trotz Termin abgewiesen wurden. Woher der Fehler rührt, ist noch unklar.

„Alle Termine für Johnson & Johnson wurden abgesagt und es wurde uns erst, als wir den Termin wahrnehmen wollten, abgesagt“ berichtet ein WAZ-Leser. „Direkt vor Ort, ohne Erklärung und ohne Ersatztermin.“

„Eine Frau vor uns hat fast geweint“

Das bestätigt Yvonne Uhde. Die Nordsteimkerin und ihr Mann hätten am Montagvormittag einen Termin für je eine Impfung mit dem Johnson-&-Johnson-Impfstoff gehabt, doch daraus wurde nichts. „Wir haben eine halbe Stunde angestanden, erst der Bundeswehrsoldat an der Anmeldung hat uns dann informiert, dass der Termin nicht stattfindet.“ Das habe längst nicht nur das Nordsteimker Ehepaar betroffen: „Da standen etwa 100 Leute, die Hälfte von ihnen sollte Johnson & Johnson bekommen. Eine Frau vor uns hat fast geweint, weil sie selbstständig ist und jetzt schon vorsorglich wegen der möglichen Nebenwirkungen für zwei Tage alle ihre Termine abgesagt hat.“

Wolfsburgerin soll stattdessen nächste Woche Biontech bekommen

Erst im Impfzentrum habe man ihr gesagt, dass sie in der kommenden Woche einen neuen Termin und dann den Impfstoff von Biontech bekommen solle. „Da sind wir aber gar nicht in der Stadt“, merkt ihr Mann an. „Den Termin am 10. Mai hatten wir uns aussuchen können, der in der kommenden Woche soll uns zugeteilt werden.“

Ministerium: „Es sind keine Termine für Johnson & Johnson hinterlegt“

Offenbar haben zahlreiche Wolfsburger sich für Termine angemeldet, die es nicht gibt. „Im System sind vom Impfzentrum aus keine Termine für Johnson & Johnson am 10. Mai hinterlegt“, berichtet Stefanie Geisler, Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums. Normalerweise schaltet ein Impfzentrum Termine im System frei, sobald klar ist, wie viel Impfstoff wann geliefert wird. Die so entstandenen Timeslots werden dann nach und nach automatisch ausgefüllt, wenn eingeladene Bürger sich für einen Termin anmelden.

Stadt Wolfsburg hatte zusätzliche Soforttermine angeboten

Warum dieses Mal aber überhaupt Bürger eingeladen wurden, sich einen Termin für Johnson & Johnson zu buchen – beziehungsweise warum die angebotenen Termine ausfielen, bleibt ungeklärt. Anfang Mai hatte die Stadt angekündigt, dass Bürger sich Soforttermine mit dem Impfstoff der Firma Johnson & Johnson buchen könnten.

Wolfsburgerin: „Es hätte zumindest jemand Bescheid sagen können“

Yvonne Uhde ärgert sich nicht nur über den ausgefallenen Termin, sondern vor allem über die Kommunikation: „Es hätte zumindest mal jemand rauskommen und allen Bescheid geben können, vor allem, weil viele ältere Leute dabei mit Rollatoren dabei waren. Aber alle wurden erst an der Anmeldung informiert.“

Vom Impfzentrum und der Stadt Wolfsburg gab es noch keine Antwort auf die WAZ-Anfrage. Die WAZ hält auf dem Laufenden, sobald es mehr Infos gibt.

Von Frederike Müller