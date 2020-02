Keine Chance für Einbrecher: Polizei und Handwerk arbeiten zusammen

Wolfsburg

Die Polizei Wolfsburg und Fachhandwerker aus der Region arbeiten künftig beim Einbruchsschutz zusammen. Die Betriebe haben dazu am Dienstag die Schutzgemeinschaft Wolfsburg-Helmstedt ins Leben gerufen und beteiligen sich gemeinsam mit der Polizeiinspektion am Netzwerk „Zuhause sicher“. Das Ziel ist es, Häuser und Wohnungen sichererer zu machen und Einbrecher fernzuhalten.

Am Ende überreicht die Polizei an die Hausbewohner eine „ Präventionsplakette “

„Damit die Zahlen der Wohnungseinbruchsdiebstähle weiter sinken, braucht es neben der Strafverfolgung insbesondere Präventionsarbeit“, sagte Olaf Gösmann, Leiter der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt. Im Mittelpunkt der neuen Schutzgemeinschaft steht der mechanische Einbruchschutz von Haus und Wohnung. Nach einem polizeilichen Beratungsgespräch vermitteln die Beamten den Kontakt zu den beteiligten Handwerksbetrieben für die Umsetzung der empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen. Am Ende des Prozesses überreicht die Polizei an die Hausbewohner eine „ Präventionsplakette“, die als sichtbares Zeichen am Gebäude angebracht werden kann.

Das Ziel der Maßnahmen liegt auf Abschreckung. Ein ungesichertes Fenster überwindet ein Einbrecher nur mit einem Schraubenzieher in rund fünf Sekunden. Deshalb ist es laut Gösmann wichtig, den „Widerstandswert“ von Haus und Wohnung zu erhöhen. „Einbrecher sind im Grunde rational denkende Menschen mit einer Risiko-Nutzen-Abschätzung“, so der Polizeichef. Das heißt: Wenn es zu lange dauert oder zu laut wird, lässt der Großteil der Täter ab und verschwindet unverrichteter Dinge. In Wolfsburg bleibt es den Angaben zufolge derzeit in rund 40 Prozent der Fälle bei einem versuchten Einbruch. Mit Hilfe der Schutzgemeinschaft soll diese Zahl laut Gösmann innerhalb eines Jahres auf 60 Prozent erhöht werden.

Großkontrollen und Ermittlungsgruppe gegen Einbrecher

Die Einbruchskriminalität habe für die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt „oberste Priorität“, betonte Gösmann. Neben der Präventionsarbeit setzt die Polizei auf zwei weitere Maßnahmen: Einerseits das operative Handeln auf der Straße, zum Beispiel in der vergangenen Woche bei einer Großkontrolle des Straßenverkehrs. „Dadurch erkennen wir potenzielle Tätergruppen und senden ein Signal aus“, so Gösmann.

Außerdem gibt es seit rund dreieinhalb Jahren die „Ermittlungsgruppe Haus“, bei der alle Fälle gebündelt werden. Nach der Ermittlung der Täter geht es den Beamten vor allem darum, den Verdächtigen weitere Einbrüche zuzuordnen. Diese Zuordnungsquote ist laut Gösmann in Wolfsburg „überdurchschnittlich hoch“.

Die Zahl der Einbrüche in Wolfsburg ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Gab es im Jahr 2015 noch 301 Taten, waren es im Jahr 2018 nur noch 249 Fälle. „Der Rückgang hat sich 2019 fortgesetzt“, erklärte Gösmann. Gleichzeitig habe man auch die Aufklärungsquote steigern können – die lag im Jahr 2018 bei rund 17 Prozent. Trotz der Fortschritte bleibt Wolfsburg ein beliebtes Ziel für Einbrecher. „Problematisch ist unsere günstige Verkehrslage“, weiß Gösmann. Die sich kreuzenden Autobahnen seien „geradezu eine Einladung für teilweise organisierte Banden“. Häufig stammen die Täter aus Albanien.

Dass sich die Anreise für Einbrecher nach Wolfsburg immer häufiger nicht mehr lohnt, dafür will die Schutzgemeinschaft des Handwerks gemeinsam mit der Polizei sorgen. Einen hundertprozentigen Schutz gibt es aber nicht. Bei einem Einbruch in Nordsteimke fanden die Ermittler kürzlich 80 Hebelspuren am Fenster, das der Bewohner zuvor hatte nachrüsten lassen. Der genervte Einbrecher griff schließlich zu einem Gartenstuhl und zerstörte die gesamte Scheibe. Kriminalhauptkommissar Mario Dedolf, Präventionsbeauftragter der Polizeiinspektion, weiß aber: „Nur ein Prozent der Täter geht so weit und entglast ein Fenster total.“

Das Netzwerk „Zuhause sicher“ Das Netzwerk „Zuhause sicher“ ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, gegründet im Jahr 2005 von der Polizei Nordrhein-Westfalen. Hauptziel: Bürger für Einbruchschutz und Brandschutz sensibilisieren und sie beraten. Im Netzwerk sind Polizei, Kommunen, Handwerksorganisationen und Unternehmen organisiert. In Wolfsburg beteiligen sich die Polizei und eine neue Schutzgemeinschaft des Handwerks an dem Netzwerk. So kommen Bürger in drei Schritten zum sicheren Zuhause: 1. Polizeiliche Sicherheitsberatung: Die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle informieren Ratsuchende kostenlos und neutral zu Schwachstellen an Gebäuden, Arbeitsweisen der Einbrecher und der Absicherung des eigenen Zuhauses durch geprüfte Sicherheitstechnik. Die Beratung erfolgt in der Regel vor Ort. „Der beste Zeitpunkt für die Beratung wäre natürlich vor dem Neubau oder der Sanierung des Altbaus“, sagt Kriminalhauptkommissar Mario Dedolf, Präventionsbeauftragter der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt. Die Polizei erstellt ein persönliches Sicherungskonzept und informiert über die beteiligten Fachbetriebe in der Schutzgemeinschaft Wolfsburg-Helmstedt. 2. Umsetzung der Empfehlungen: Mit den Handwerkern der Schutzgemeinschaft Wolfsburg-Helmstedt haben Mieter und Eigentümer laut Polizei kompetente Partner für die Montage der empfohlenen Sicherheitstechnik an ihrer Seite. „Die Betriebe müssen ihr fachliches Know-how gegenüber dem Landeskriminalamt nachweisen“, betonte Carolin Hackemack, Geschäftsführerin des Netzwerks „Zuhause sicher“. 3. Präventionsplakette: Ist das eigene Zuhause mit Einbruch hemmender Sicherheitstechnik und Rauchmeldern ausgestattet, eine gut lesbare Hausnummer an der Hauswand angebracht und steht ein Telefon am Bett, dann gibt es eine Auszeichnung. Die Polizei Wolfsburg-Helmstedt überreicht die „ Präventionsplakette“ des Netzwerkes „Zuhause sicher“. „In doppelter Ausführung kann man sie vorne und hinten am Haus anbringen und potenziellen Tätern signalisieren, dass sie es hier nicht versuchen müssen“, sagt Hackemack. Die Inhaber der Plakette hätten zumeist zwischen 3000 und 5000 Euro in Sicherheitstechnik investiert. Termine für eine polizeiliche Beratung zum Thema Einbruchsschutz können bei der Polizeiinspektion Wolfsburg/ Helmstedt unter Telefon (0 53 61) 46 46 10 7 ausgemacht werden. Weitere Informationen zur Schutzgemeinschaft Wolfsburg-Helmstedt und zum Netzwerk „Zuhause sicher“ gibt es unter www.zuhause-sicher.de.

Von Florian Heintz