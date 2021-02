Wolfsburg

Die Caritas stellt sich gegen einen bundesweit flächendeckenden Tarifvertrag für die Altenpflege. Regionale Pflegeverbände reagieren bestürzt. Nur beim Wolfsburger DRK hat man Verständnis für die Entscheidung der Caritas.

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Caritas hatte zuvor mehrheitlich gegen Tarifvertrag gestimmt, den Gewerkschaft ver.di und der Arbeitgeberverband in der Pflegebranche (BVAP) ausgehandelte hatten. Damit ist der Entwurf vom Tisch, ein entsprechender Antrag beim Bundesarbeitsministerium kann nun gar nicht erst gestellt werden.

Caritas spricht von Nachteilen gegenüber dem eigenen Haustarif

„Offenbar hat die Kommission mehrheitlich befunden, dass sich der vorgelegte Tarifvertrag nachteilig auf den caritaseigenen Tarif und auf die Einrichtungen und Dienste der Caritas sowie deren Beschäftigte ausgewirkt und letztlich nicht zur Verbesserung der Bedingungen in der Pflege beigetragen hätte“, hatte Caritas-Präsident Peter Neher den Schritt begründet. Kritik für die Entscheidung gab es unter anderem von ver.di, die den Entschluss „mehr als scheinheilig“ nannte. Nun äußern sich auch Pflegeverbände aus der Region dazu.

„Schwer erträglich“ findet Rifat Fersahoglu-Weber, Vorstandsvorsitzender des AWO-Bezirksverbands Braunschweig die Entscheidung der Caritas. Quelle: AZ

„Hier wurde die große Chance verpasst, die Einstiegsgehälter in der gesamten Altenpflegebranche deutlich anzuheben“, meint Rifat Fersahoglu-Weber, Vorstandsvorsitzender des AWO-Bezirksverbands Braunschweig. „Dass dieses sozialpolitische Projekt ausgerechnet am Widerstand der kirchlichen Kommissionen scheitert, obwohl sie selbst kaum betroffen gewesen wären, ist schwer erträglich.“

AWO: Forderungen der katholischen Kirche „werden unglaubwürdig“

Die Caritas werde damit gesamtgesellschaftlichen Verantwortung nicht gerecht, so Fersahoglu-Weber weiter. „Die Forderungen der katholischen Kirche nach sozialer Absicherung und gegen Altersarmut werden unglaubwürdig, wenn sie nur für die eigenen Beschäftigten gelten und alle anderen Pflegekräfte im Regen stehen lassen.“

„Die herausragende Arbeit der Pflegekräfte in der Corona-Pandemie hätte mit dem Tarifvertrag substanzielle Anerkennung erhalten“, sagt Ralf-Werner Günther von der Diakonie in Wolfsburg. Quelle: Boris Baschin

Auch die Diakonie Wolfsburg „bedauert“ die Entscheidung der Caritas: „Mit einem einheitlichen Tarifvertrag wären bessere Löhne für die Beschäftigten der Pflegebranche bundesweit erreicht worden“, so Vorstand Ralf-Werner Günther. „Die herausragende Arbeit der Pflegekräfte in der Corona-Pandemie hätte mit dem Tarifvertrag substanzielle Anerkennung erhalten. Nur mit deutlich höheren Löhnen wird es möglich sein, die Attraktivität des Pflegeberufs zu steigern und so genügend Mitarbeitende zu gewinnen, wie nötig sind, um die stark wachsende Zahl Pflegebedürftiger würdevoll zu versorgen.“ Die Diakonie Wolfsburg unterstütze deshalb weiterhin das Ziel, die Arbeitsbedingungen in der Pflege flächendeckend zu verbessern.

Nur beim DRK Wolfsburg klingen die Reaktionen anders. „Wir können die Entscheidung der Caritas nachvollziehen“, sagt Thorsten Rückert,Vorstand des örtlichen Kreisverbands.

Thorsten Rückert vom DRK: „Wir können die Entscheidung der Caritas nachvollziehen.“ Quelle: Roland Hermstein

Hätte die Caritas den Entwurf für die Allgemeinverbindlichkeit nicht gekippt, so wäre er spätestens an den privaten Pflegeverbänden ohnehin gescheitert. „Eine gesetzliche Regelung für einen ausreichend hohen Pflegemindestlohn wäre einfacher und sinnvoller.“

Von Frederike Müller