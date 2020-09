Teichbreite

Bei Bauarbeiten in der Nordstadt wurde am Montagabend ein Kabel beschädigt, was einen tagelangen Ausfall von Fernsehen, Internet und Telefon bei zahlreichen Vodafone-Kunden in der Teichbreite zur Folge hatte. Nach Angaben des Unternehmens ist die Störung seit Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr behoben.

Das Missgeschick passierte am Montag gegen 18 Uhr. „Eine so genannte Hauptkabeltrasse wurde bei Bauarbeiten beschädigt, mit denen Vodafone an sich nichts zu tun hatte“, sagte eine Vodafone-Sprecherin. Betroffen waren ihr zufolge rund 1600 Haushalte. „Durch diesen Kabelschaden waren die Haushalte, die über diesen Kabelstrang versorgt werden, vorübergehend von unserem Kabelglasfasernetz abgeschnitten“, so die Sprecherin.

Für die Reparatur waren Tiefbauarbeiten notwendig

Die betroffenen Vodafone-Kunden konnten kein Kabel-TV empfangen, kein Breitband-Internet nutzen und nicht im Festnetz via Kabelglasfasernetz telefonieren. Für die Reparatur seien Tiefbauarbeiten notwendig gewesen, erklärte die Vodafone-Sprecherin. Seit Mittwochvormittag stünden alle Dienste wieder vollständig zur Verfügung. „Wir bitten die betroffenen Kabelkunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, sagte die Sprecherin.

Mehrere betroffene Wolfsburger aus der Teichbreite meldeten sich am Mittwoch bei der WAZ, als der Schaden noch nicht behoben war. „Es liegt ein Totalausfall vor. Aber man kann nicht sagen, woran es liegt und wie lange es noch dauert. Das ist ein starkes Stück“, sagte Stefan Kowalik (36) aus der Schulenburgallee. Auch Gabriele Schwerdtfeger (68) aus der Örtzestraße wunderte sich, dass die Störung so lange andauerte. „Die meisten denken, dass es mit dem neuen Edeka zusammenhängt“, sagte Schwerdtfeger.

Ob tatsächlich bei Bauarbeiten für den neuen Edeka-Markt in der Teichbreite eine Leitung gekappt wurde, ist nicht bestätigt. Eine Anfrage beim Unternehmen blieb gestern unbeantwortet.

Von Florian Heintz