Kein Internet: Störung bei der Wobcom in Wolfsburg

Wolfsburg

Zahlreiche Kunden der Wobcom berichten am Montag über einen Ausfall der Internetverbindung. Von den Problemen betroffen sind demnach große Teile der Wolfsburger Innenstadt und mehrere Ortsteile. Die Wobcom bestätigte auf WAZ-Anfrage eine Störung.

Zahlreiche Wobcom-Kunden melden Probleme

Weitere Informationen konnte die Stadtwerke-Tochter zunächst nicht geben. Bei Facebook berichteten Wobcom-Kunden am Montag von Internet-Problemen in den Stadtteilen Eichelkamp, Teichbreite, Tiergartenbreite, Detmerode, Kreuzheide und Wohltberg sowie in den Ortsteilen Vorsfelde, Fallersleben, Brackstedt, Velstove, Wendschott, Heiligendorf, Nordsteimke, Almke, Mörse und Neindorf. Auch in Velpke und Danndorf im Landkreis Helmstedt berichteten Nutzer von Internet-Störungen.

Auch auf der Webseite allestörungen.de gingen zahlreiche Meldungen über Internet-Probleme bei der Wobcom ein.

Von Florian Heintz