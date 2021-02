Sülfeld/Vorsfelde

Das ist eine gute Nachricht für alle Binnenschiffer: Ab sofort dürfen sie den Mittellandkanal wieder in beide Richtungen befahren, die Sülfelder Schleuse hat am Mittwochnachmittag ihren Betrieb wieder aufgenommen. Wegen des heftigen Wintereinbruchs sollte der Schiffsverkehr bis mindestens nächste Woche eingefroren bleiben – doch das aufziehende Frühlingswetter und der Einsatz von Eisbrechern haben den Wasserweg wieder frei gemacht.

Carmen Müller, Chefin der Sülfelder Schleuse. Quelle: Roland Hermstein

Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes hatte am vergangenen Mittwoch alle Eisbrecher von Mittellandkanal und Elbe-Seitenkanal in die Weser beordert und der Sülfelder Schleuse eine Zwangspause verordnet. Schleusen-Chefin Carmen Müller erwartete damals einen „mindestens zweiwöchigen Stillstand“ auf dem Kanal. Außerdem befürchtete sie wegen der Wetterprognosen eine bis zu 20 Zentimeter dicke Eisschicht auf dem Kanal.

Gottseidank kam es anders: Laut Klaus Ripphahn, Pressesprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Mittellandkanal/Elbe-Seitenkanal, war der Mittellandkanal aus Richtung Rheine schon nach wenigen Tagen wieder eisfrei und befahrbar – viele Binnenschiffer steuerten aus Richtung Westen die Sülfelder Schleuse an. Am Dienstagabend kamen die Eisbrecher „Elbe“ und „Biber“ aus Richtung Lüneburg und brachen das Eis am Elbe-Seitenkanal und Mittellandkanal bis zur Sülfelder Schleuse.

Eisbrecher „Elbe“ und „Biber“ rammten den Weg auf dem Mittellandkanal frei

Am Mittwochabend fuhren sie nebeneinander weiter in Richtung Magdeburg. „Morgens hatten wir noch eine 13 Zentimeter dicke Eisschicht“, berichtet Carmen Müller, die auch die Außenstelle der Schifffahrtsverwaltung in Vorsfelde leitet. „Nachmittags nur noch Eisschollen.“ Um 15 Uhr nahm die Sülfelder Schleuse wieder ihren Betrieb auf und schleuste Schiffe aus Richtung Westen auf den Kanal – doch hinter Wolfsburg blieb der Kanal zunächst noch gesperrt.

Bis Donnerstag: „Um 9 Uhr wurde der Mittellandkanal wieder für die Schifffahrt freigegeben“, sagte Carmen Müller der WAZ. Zuvor hatten die beiden Eisbrecher „Elbe“ und „Biber“ den Weg aus Richtung Rothensee noch einmal freigeräumt. Allein aus Richtung Magdeburg konnten 39 Binnenschiffer aufatmen und ihre Fahrt fortsetzen. Auch aus Richtung Westen freute sich viele Kapitäne auf die Weiterfahrt. „Lange Wartezeiten wird es aber nicht geben“, betont Schleusen-Chefin Carmen Müller. „Die Schiffe werden nach und nach in Sülfeld eintreffen.“

Alles gut also? Nicht ganz, denn: „Die Nordkammer der Schleuse Sülfeld muss wegen eines Eisschadens am Hubtor vorerst außer Betrieb bleiben“, berichtet Carmen Müller. Am kommenden Montag soll der Schaden repariert werden.

Von Carsten Bischof