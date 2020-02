Wolfsburg

Am Donnerstag ist im Wolfsburger Klinikum ein Ehepaar im Isolierbereich aufgenommen worden, bei dem vorsorglich eine sogenannte „differentialdiagnostische Abklärung“ durchgeführt wurde. Der Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus ist negativ ausgefallen. Das teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Corona-Test: Ehepaar war nicht in Risikogebiet

Das Ergebnis erhielten Klinikum und Stadt Wolfsburg am frühen Freitagnachmittag. Eine Infektion war schon am Donnerstag als unwahrscheinlich gehalten worden, da die Patienten sich in letzter Zeit nicht in einer Risikoregion aufgehalten hatten und auch keinen Kontakt zu Erkrankten hatten.

Stadt richtet wegen Corona-Virus Bürgertelefon ein

Informationen rund um das Thema Coronavirus gibt es online unter wolfsburg.de/ coronavirus. Menschen, die klären wollen, ob es möglich ist, dass sie sich mit dem Virus angesteckt haben, erhalten bei einem eingerichteten Bürgertelefon unter 05361 - 28 28 28 Informationen.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion