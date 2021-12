Kein 2G mehr im Einzelhandel: Wolfsburger Kunden strömen in die City

Wolfsburg

Vier Tage lang galt im Einzelhandel die 2G-Regelung. Diejenigen, die nicht gegen Corona geimpft oder von dem Virus genesen waren, konnten nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs (zum Beispiel Supermärkte) einkaufen. Das Oberverwaltungsgericht setzte aber am Donnerstag die Maßnahme außer Kraft. Wolfsburgs Kaufleute sind sehr zufrieden und auch den Kunden gefällt’s – am Freitag war die City wieder deutlich belebt.

„Die Aufhebung ist sehr gut für uns, weil keiner mehr ausgeschlossen wird“, sagt Julia Galipp, stellvertretende Filialleiterin vom gleichnamigen Schuhgeschäft. Einige Kunden seien allerdings verunsichert, welche Regel momentan gelte.

Wolfsburger Kaufleute freuen sich über die Aufhebung

Deshalb sagte auch Matthias Lange, Inhaber vom WKS-Kaufhaus, zu einigen Kunden, dass sie keine Impf- oder Genesenen-Zertifikate mehr vorlegen müssen. „Ich hätte nicht gedacht, dass das Gericht so schnell entscheidet. Für die Kaufleute ist es gut, aber für die Politiker, die die Corona-Regeln aufgestellt haben, ist es ein Rückschlag“, so Lange.

„Gut, dass 2G gekippt wurde“: Matthias Lange, Inhaber vom WKS-Kaufhaus, und Velten Keiser von Uhren Keiser freuen sich über Kunden. Quelle: Boris Baschin

Velten Keiser von Uhren Keiser erklärte, dass die 2G-Regelung „übertrieben“ war, da sich in den Geschäften kaum jemand anstecke. „Wir haben heute deutlich mehr zu tun als in den Tagen mit der 2G-Regelung“, sagt Keiser.

Kunden kritisieren die Corona-Regelungen im Einzelhandel

Eine ungeimpfte Kundin aus Wolfsburg, die anonym bleiben möchte, erklärte, als die WAZ sie ansprach: „Ich habe in letzter zeit viel online bestellt. Jeder muss die gleichen Chancen haben, um sich eine Jeans zu kaufen. Deshalb freue ich mich, dass ich wieder in den Geschäften einkaufen kann“, so die 52-Jährige.

Valentina Martin besorgte in der Fuzo noch Weihnachtsgeschenke. Die 39-Jährige sei geimpft, daher mache die Aufhebung der 2G-Regelung keinen Unterschied für sie. „Aus meiner Sicht hat die Regel keinen Sinn gemacht, außerdem kam es einem Impfzwang gleich“, sagt Martin.

Wolfsburger strömen in die Fuzo und die City-Galerie

In der City-Galerie sei es deutlich belebter laut Beate Ganster, Filialleiterin vom Schuhgeschäft Tamaris. „Es ist gut, dass die 2G-Regelung aufgehoben wurde. Die Mitarbeiter und die Kunden tragen ständig eine Maske, daher kann nicht viel passieren“, sagt sie.

„Deutlich belebter in der City-Galerie“: Beate Ganster, Filialleiterin vom Schuhgeschäft Tamaris, ist froh, dass wieder viele Kunden in Wolfsburg unterwegs sind. Quelle: Boris Baschin

Hempel-Mitarbeiterin Alexia Huber hat während der 2G-Phase die Zertifikate am Eingang kontrolliert und Werbung für das Bändchen-System gemacht. „Die Kunden waren auf die neue Regel eingestellt und haben sich nicht beschwert“, betont sie. Dennoch würde sich das Team über die Abschaffung freuen. „Das Geschäft war in den letzten Tagen nicht leer, doch jetzt können wir wieder alle Wolfsburger begrüßen“, sagt Mitarbeiterin Sybille Frigge.

Zur Galerie Das Oberverwaltungsgericht hat am Donnerstag die 2G-Regel für den Einzelhandel gekippt. Schon ab Freitag strömten deutlich mehr Kunden als in den vergangenen Tagen in die Wolfsburger City.

Weihnachtsgeschäft sei nicht mehr zu retten

Michael Ernst, Manager der Designer Outlets Wolfsburg (DOW) und CMT-Sprecher, betont, dass das Urteil nicht über die Verunsicherung der Kunden hinwegtäuschen dürfe. „Die Kundenfrequenz ist zurückgegangen und sie wird nicht deutlich wieder steigen, dieses Weihnachtsgeschäft kann man deswegen nicht mehr retten“, prognostiziert er.

Alle sind wieder willkommen: Hempel-Mitarbeiterin Alexia Huber hat die Zertifikate kontrolliert, nun kann sie wieder Kunden bedienen. Michael Ernst, CMT-Sprecher und DOW-Manager, betont, dass das Weihnachtsgeschäft nicht mehr zu retten sei. Quelle: Boris Baschin

Jedoch sei die Entscheidung des Gerichts ein Statement, mit dem der Handel planen könne. „Ich vermute, dass vorerst keine 2G-Regelung mehr im Einzelhandel eingeführt wird. Deshalb appelliere ich an die Wolfsburger, dass sie jetzt und später beim lokalen Händler einkaufen mögen“, so der CMT-Sprecher.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig