Kegeln in Wolfsburg: In der Freizeit wenig gefragt, im Sport aber Spitze

Wolfsburg

Kegeln war in den 90-er Jahren richtig beliebt. Beim Geburtstag, bei der Betriebsfeier oder einfach so. Doch jetzt wollen viele lieber bowlen. Die Zahl der Kegelbahnen in Wolfsburg sinkt. Jetzt schloss auch die im Fallersleber Schulzen Hof. Weil das griechische Restaurant Onasis dicht macht – samt Kegelbahn.

Ob es schon einen Nachmieter gibt und was mit der Kegelbahn passiert, darüber schweigt die BraWo Invest. Ihr gehört der Immobilienkomplex. Was dort geplant ist, darüber könne BraWo Invest zum jetzigen Zeitpunkt „keine weiteren Aussagen“ machen.

Hubert Möller kegelt sei 20 Jahren

Hubert Möller kegelte dort mit vier befreundeten Paaren seit 20 Jahren. Regelmäßig alle vier Wochen. Damit ist nun Schluss. Denn die Kegelbahn im Schulzen Hof machte dicht. „Wir suchen uns jetzt keine neue Kegelbahn mehr“, sagt der 74-Jährige. In Fallersleben gebe es keine, weit fahren wollen die Senioren nicht.

Kegelsport in Wolfsburg – eine Bildergalerie:

In der Freizeit ist Kegeln nicht mehr so beliebt wie früher

In ganz Wolfsburg sind Kegelbahnen nicht mehr so zahlreich wie früher. In den 90-ern hatte fast jede Gaststätte eine. Früher kegelten auch viel mehr Leute: Ältere, Jüngere, bei Geburtstagen, bei Betriebsfeiern. Das ist mittlerweile vorbei, stellt Hotel Conni in Vorsfelde fest. Dort gibt es zwei Bahnen. Die nutzten vor Corona hauptsächlich Senioren. Jüngere Leute kämen kaum und wenn dann nicht regelmäßig. Seit der Pandemie wolle kaum noch jemand kegeln.

Im Kegelsport ist Wolfsburg nach wie vor Spitze

Kegeln in der Freizeit ist bei Wolfsburgern also deutlich weniger gefragt als früher. Doch im Kegelsport ist Wolfsburg nach wie vor Spitze. „Wir sind sehr erfolgreich bei Wettbewerben – haben sogar Deutsche Meister in unseren Reihen“, erklärt Mathias Hänel, Vorsitzender des Keglervereins Wolfsburg, der selbst Bundesliga spielt. Regelmäßig veranstaltet der Verein Meisterschaften im Kegelzentrum Reislingen. Erst 2021 hat der Verein die Anlage für 100 000 Euro umgebaut.

Kegeln in der Freizeit ist nicht mehr so beliebt wie früher. Quelle: Britta Schulze

Classic, Schere, Bohle und Bowling – alles an einem Ort. „Das ist einmalig in Europa“, hebt Hänel hervor. Bei allen sportlichen Erfolgen – eins muss er zugeben: Der Keglerverein hat Nachwuchssorgen. Weil schlichtweg nicht mehr so viel gekegelt wird wie früher. Um Nachwuchs zu bekommen, gründete der Keglerverein vor einigen Jahren mit der Vorsfelder Hauptschule eine Kegel-AG.

Mit Erfolg: Die Schüler hatten viel Spaß. Das sprach sich bei anderen jungen Leuten rum. „Wenn die Kinder bei uns im Kegelzentrum sind und eine Kugel in der Hand haben, sind sie auch begeistert“, sagt Hänel. Aber sie erst einmal auf die Anlage in Reislingen zu bekommen – das sei schwierig.

Die AG lief prima. Dann kam Corona – und die AG konnte nicht mehr stattfinden. „Wir fangen jetzt wieder bei null an“, bedauert Hänel. Der Keglerverein plant – wenn die Pandemie abebbt – weitere Werbeaktionen fürs Kegeln: Eine ist der LSW-Cup. „Wir wollen damit Firmen ansprechen. Kegeln als Teambuilding-Maßnahme“, so Hänel.

Von Sylvia Telge