Erfreuliches Testergebnis: Kaum noch Infizierte im Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim

Wolfsburg

Das Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim macht schwere Zeiten durch – aber es gibt einen Silberstreif am Horizont: Am Mittwoch war nur noch eine sehr kleine Gruppe Bewohner positiv auf Corona-Viren getestet, und kein einziger Infizierter ist mehr zur stationären Behandlung im Krankenhaus. „Der überwiegende Teil derjenigen, die infiziert waren, gilt inzwischen als genesen,“ sagt Heimleiter Torsten Juch. Das habe der Test sämtlicher Bewohner und Mitarbeiter ergeben.

Jetzt hoffen die Belegschaft des Heims und die Diakonie als Betreiberin, dass es bei dieser vergleichsweise entspannten Lage bleibt. In den vergangenen Wochen waren insgesamt 42 Bewohner des Heims gestorben, bei denen eine Corona-Infektion nachgewiesen worden war.

Anzeige

Hanns-Lilje-Heim: Pflegekräfte tun ihr Möglichstes

Juch betont, dass die Pflegekräfte alles Erdenkliche tun, um sich selbst und die Bewohner vor dem Virus zu schützen. Dazu gehört die Arbeit in Schutzkleidung, die die ohnehin kräftezehrenden Tätigkeiten noch anstrengender macht. Der Verbrauch des Heims an Schutzmaterial ist hoch: Täglich werden 60 bis 100 Masken benötigt, 50 bis 80 Kittel und rund 500 Handschuhe. Da nach wie vor Lieferengpässe für diese Artikeln herrschen, ist die Freude über eine unerwartete Spende groß: Am Mittwoch erhielt das Heim 220 Masken der Schutzklasse FFP2, 480 einfache Mundschutze und 45 Ganzkörperschutzanzüge – und zwar von der WAZ.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Unternehmer hilft in großem Stil

Gestiftet wurde das Material allerdings von der Firma Eurasia Statinvest, einem mittelständischen Handelsunternehmen aus Ellmerau nahe Hamburg. Firmenchef Sönke Carstensen hatte von der dramatischen Situation im Hanns-Lilje-Heim gelesen und daher beschlossen, dass dort geholfen werden müsse – und hatte drei große Pakete an die Wolfsburger Allgemeine Zeitung geschickt, die das Material gern zum Pflegeheim brachte.

Die Spende für die Wolfsburger Einrichtung ist aber nur ein Teil dessen, was Sörensen derzeit in Sachen Corona unternimmt. „Durch unsere engen Beziehungen nach China und Hongkong haben wir schon sehr früh von der Corona-Epidemie erfahren und Hilferufe unserer Freunde dort bekommen, die im medizinischen Bereich arbeiten und kaum Schutzausrüstung haben“, sagt Carstensen. Also mobilisierte er seine Kontakte und beschaffte in größerem Umfang Masken, Kittel und Handschuhe und ließ sie nach Fernost liefern.

Schon 6000 Masken verteilt

Inzwischen hat sich die Lage dort deutlich beruhigt – dafür schlägt die Pandemie jetzt unter anderem in Deutschland zu. Und trifft auf ein Land, das seinerseits viel zu wenig Schutzausrüstung auf Lager hat. In Carstensens Freundeskreis berichtete eine Pflegeheimmitarbeiterin, dass ihr von einer Behörde geraten worden sei, sich aus einem Schnellhefter ein Schutzvisier zu konstruieren. Also bat Carstensen jetzt seine Freunde in China und Hongkong um Hilfe. „Es gab dann eine regelrechte Schubumkehr – zum Teil wurden sogar exakt die Materialien zurückgeschickt, die zu Jahresanfang von Deutschland nach China gegangen waren.“ Der 57-Jährige und seine Mitstreiter verteilen die Masken und Kittel nun in ganz Norddeutschland an Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheime. Bis jetzt sind bereit rund 6000 FFP2- und FFP3-Masken sowie 10 000 Mundschutze verteilt worden, und jedes Mal löste das blanke Freude aus.

So auch beim Hanns-Lilje-Heim, das nun zumindest für einige Tage versorgt ist.

Lesen Sie mehr zur Corona-Krise in Wolfsburg :

Von Stefanie Gollasch