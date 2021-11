Kaufland im Heinenkamp eröffnet – was wird aus Real in Nordsteimke?

Wolfsburg

Der Termin für die Eröffnung von Kaufland im Heinenkamp steht fest: Am 18. November um 7 Uhr soll die Filiale mit 6200 Quadratmetern Verkaufsfläche ihre Türen öffnen. Im Juli hatte der Lebensmittelhändler den früheren Real-Markt am Brandgehaege 9 übernommen, die früheren Beschäftigten sollen eine berufliche Perspektive bei Kaufland bekommen. Wie es mit dem Real-Standort in Nordsteimke weitergeht, ist ungewiss.

Real-Beschäftigte übernommen

Im Heinenkamp feiert Kaufland die Neueröffnung mit Angeboten und Aktionen wie Glücksrad, Weihnachtshütten und einem Überschlagssimulator des ADAC. Der frühere Real-Markt, der am 24. Juli den letzten Verkaufstag hatte, wurde umgebaut und modernisiert. Der Fußboden wurde saniert, helles Holz eingebaut und ein neues Beleuchtungskonzept umgesetzt.

Teams mit erfahrenen Kaufland-Beschäftigten sollen die ehemalige Real-Belegschaft in Prozesse und Systeme einarbeiten. „Gemeinsam werden wir den Markt erfolgreich weiterbetreiben und dabei weiterhin voneinander lernen“, so Hausleiter Peter Kloss. Das gesamte Sortiment des Marktes umfasst laut Kaufland mehr als 35 000 Artikel. Die Kette mit Sitz in Neckarsulm betreibt bundesweit rund 700 Filialen. Das Kartellamt hatte dem Discounter die Übernahme von inzwischen 114 Real-Märkten genehmigt.

Hubsteiger im Einsatz: Der alte Real-Schriftzug ist bereits verschwunden. Quelle: Boris Baschin

Gespräche über Real-Standort in Nordsteimke laufen noch

Offen ist die Zukunft des Real-Markts in Nordsteimke. Der Supermarkt taucht bisher auf keiner der Listen für geplanten Übernahmen auf: Die Supermarktkette Globus hatte für 16 von 24 zur Übernahme freigegebenen Filialen eine Übernahmevereinbarung abgeschlossen. Edeka darf bis zu 64 Standorte übernehmen. Rewe will nun doch etwas vom Kuchen abhaben und hat 15 bis 20 Standorte im Blick – welche das sind, darüber wird Stillschweigen bewahrt.

Der Standort in Nordsteimke hat rund 120 Beschäftigte. „Es laufen weiterhin Gespräche mit potentiell an einer Übernahme interessierten Unternehmen“, so Markus Jablonski, Sprecher von Real Deutschland. „Wir versuchen, die bestmöglichste Lösung für die Mitarbeiter zu erreichen.“

Höherer Investitionsbedarf am Real-Standort in Nordsteimke

In den Real-Standort an der Hehlinger Straße müsste deutlich mehr investiert werden als in das Gebäude am Heinenkamp. „Das Haus in Nordsteimke ist 30 Jahre älter“, so Verdi-Gewerkschaftssekretär Eberhard Buschbom vom Bezirk Süd-Ost-Niedersachsen. Hoffnung gebe wachsende Laufkundschaft aus dem Baugebiet Steimker Gärten sowie das geplante Mega-Baugebiet Sonnenkamp. „Wir gehen davon aus, dass das neue Baugebiet den Mitarbeitern auf lange Sicht einen Arbeitsplatz garantiert und sich ein Investor findet“, so Buschbom weiter.

Spätestens bis Mitte nächsten Jahres dürften die Beschäftigten Klarheit haben. Der Handelskonzern Metro hatte die Supermarktkette Real vergangenes Jahr an die russische Investmentgesellschaft SCP (Sistema Capital Partners) verkauft. Der neue Eigentümer will die Real-Standorte entweder verkaufen oder schließen.

Von Christian Opel