Erdbeer-Eistee, Mango-Milchtee, Granatapfel-Schwarztee – in Wolfsburgs neuem Café „Wang Cha“ ist die Auswahl an Teegetränken groß. Außerdem bietet Inhaberin Anna Flächsig im ehemaligen „Reiseland“-Laden in der Kaufhofpassage noch etwas ganz Neues an.