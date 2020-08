Kaufhof: Erstmals Einlasskontrollen zur Wolfsburger Kneipenmeile

Stadtmitte

Zur Durchsetzung der Corona-Regeln gab es im Kaufhof am Freitagabend erstmals Einlasskontrollen. Bis Ende August dürfen sich an den Wochenenden abends nur noch maximal 500 Besucher gleichzeitig in der Kneipenmeile aufhalten. Ein Sicherheitsdienst kontrollierte ab 20 Uhr die Eingänge zum Kaufhof, auch die Polizei und der städtische Ordnungsdienst kündigten ihre Präsenz an.

Bei 500 Gästen wird der Kaufhof vorübergehend geschlossen

Der Einlass und der Ausgang an den beiden Hauptzugängen von der Schillerstraße und der Kantallee wurde mit Absperrgittern geregelt, alle Nebeneingänge abgeriegelt. Nach dem Aufbau zählten die Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die bereits anwesenden Gäste in den Kneipen und auf der Straße. Anschließend kontrollierte die Security die Besucherströme mit Handzählgeräten. Die Vorgabe: Bei 500 Gästen wird der Kaufhof vorübergehend geschlossen, bis wieder Besucher die Kneipenmeile verlassen haben.

Sicherheitsdienst im Kaufhof: Einsatzleiter Steven Keim von der Firma Northern Events am Zugang zur Kneipenmeile. Quelle: Roland Hermstein

„Dabei kontrollieren wir auch Taschen, weil das Mitbringen von Fremdgetränken untersagt ist. Das war wohl ein Problem in den letzten Wochen“, sagte der Einsatzleiter des Sicherheitsdienstes Northern Events, Steven Keim. Die Gastronomen im Kaufhof begrüßen ihm zufolge die Kontrollen auch deshalb, weil zuletzt viele Besucher selbst mitgebrachte Getränke auf der Straße konsumiert hatten.

Der Sicherheitsdienst war am Freitag mit acht Mitarbeitern im Einsatz. Größere Probleme mit Besuchern bei einer Sperrung der Kneipenmeile erwartete Keim nicht. „Die Wolfsburger sind ja eigentlich sehr vernünftig“, sagte er. Im Laufe des Abends und bei steigendem Alkoholpegel müsse man sich aber auch auf ein zunehmendes Konfliktpotenzial einstellen. Zur Durchsetzung der Besucher-Obergrenze hatte auch die Polizei ihre Präsenz angekündigt. „Diese Regelung werden wir – gemeinsam mit der Stadt – auch konsequent überwachen und durchsetzen“, hatte Polizeichef Olaf Gösmann im Vorfeld erklärt.

Die Obergrenze für Besucher im Kaufhof gilt bis zum 31. August

Zuletzt hatten sich an den Wochenenden bis zu 1000 Personen im Kaufhof aufgehalten. Die Abstandsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie seien dadurch nicht einzuhalten gewesen, erklärte die Stadt. Die Obergrenze für Besucher im Kaufhof gilt bis zum 31. August immer freitags und samstags jeweils von etwa 19 Uhr bis 4 Uhr des nächsten Morgens.

Von Florian Heintz