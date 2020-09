Westhagen

Wie erreichen Kitas direkt, zeitgemäß und ressourcenschonend Eltern? Zwei katholische Kitas in Westhagen und Detmerode versuchen es seit Mitte August mit einer App. Verläuft die Pilotphase erfolgreich, sollen ab dem kommenden Jahr auch die acht weiteren katholischen Kitas in Wolfsburg die Anwendung nutzen.

Corona-Krise gab den Anstoß, die App jetzt zu testen

Den Anstoß zum Projekt der „smarten Kommunikation in katholischen Kitas“ gab Melanie Piekac, Leiterin der Kita St. Franziskus in Westhagen. Der Gedanke zu einer App war bei ihr bereits seit längerer Zeit da, durch die Corona-Krise rückte er in den Vordergrund: „Wir standen vor der Herausforderung, wie wir alle Eltern gleich gut erreichen.“ Dabei probierten die Leiterin und die Erzieher sämtliche Kommunikationswege aus: Sie telefonierten, schrieben Briefe sowie E-Mails, besuchten Eltern am Fenster oder empfingen Besuch am Kita-Zaun.

Kein Weg erwies sich als wirklich effektiv, deshalb begann Piekac sich konkretere Gedanken über eine App zu machen: „Bei meiner Recherche bin ich auf die Kita-Info-App gestoßen, die wir dann datenschutzrechtlich geprüft haben.“ Da es keine Bedenken gab, startete Mitte August die Testphase. „80 Prozent der Familien haben die App mittlerweile. Für unseren Studientag haben wir sie bereits erfolgreich genutzt, um abzufragen, welche Eltern an diesem Tag eine Betreuung für ihr Kind benötigen“, berichtet Piekac.

Die App soll Sprachbarrieren überwinden und die Kommunikation erleichtern

In der App verschicken die Erzieher sowohl Nachrichten an eine ganze Gruppe als auch an einzelne Eltern und informieren so unter anderem über Veranstaltungen. Außerdem gibt es für jedes Kind ein Profil, auf dem auch Eltern wichtige Nachrichten zu ihrem Kind mitteilen können. Kita und Träger hoffen, mit der App zudem Sprachbarrieren zu überwinden: „Die Eltern können die Nachricht mit einem Klick kopieren und in ihre Übersetzungsapp einfügen“, sagt Piekac.

Der offizielle Startschuss: Melanie Piekac, Bettina Brauner und Heiner J. Willen haben das Pilotprojekt am Mittwoch vorgestellt. Quelle: Boris Baschin

Heiner J. Willen, Geschäftsführer des Gesamtverbandes der Katholischen Kirchengemeinden Wolfsburg, freut es, dass die Idee zur App von den Kitas selbst kam: „Es ist eine schöne Möglichkeit, um den Kontakt zu den Eltern zu optimieren.“ Vorerst sollen die zwei Einrichtungen prüfen, ob die App hält, was sie verspricht. Je nach der Anzahl der Kinder und der gebuchten Leistungen, kostet die Anwendung die Kitas zwischen 30 und 78 Euro pro Monat. „Für die Eltern entstehen keine Kosten“, betont Bettina Brauner, die für die Fachberatung der katholischen Kitas zuständig ist. Als zweite Kita testet derzeit das Familienzentrum St. Raphael in Detmerode die App.

Über Tablets können die Kinder selber Einladungen für die App gestalten

Die Stadt Wolfsburg unterstützt das Projekt, indem sie den Kitas vier Tablets zur Verfügung stellt. Damit wollen die Einrichtungen die Kinder miteinbeziehen: „Sie können sich so zum Beispiel an der Gestaltung von Einladungen beteiligen“, erklärt Brauner. Auf diese Weise soll die App in den Kitas laut der Fachberaterin zwei Schwerpunkte haben: „Sie soll eine barrierefreie Kommunikation ermöglichen und die Medienbildung der Kinder unterstützen.“

