Wolfsburg

Der Ärger mit geklauten Katalysatoren in Wolfsburg geht weiter. Dieses Mal bauten demolierten Diebe am Montag den Abgasstrang eines BMW.

Der 52-Jährige Eigentümer hatte seinen Wagen am frühen Morgen auf dem Parkplatz zum VW Tor 6 an der Heinrich-Nordhoff-Straße geparkt. Als er nachmittags zu seinem 22 Jahre alten Fahrzeug kam, fiel ihm beim Starten des Motors auf, dass dieser deutlich zu laut war. Beim Aussteigen bemerkte der BMW-Besitzer dann deutliche Kratzspuren auf dem Asphalt. „Ein Blick unter seinen Pkw bestätigte den Verdacht, dass der Katalysator entwendet wurde“, so die Wolfsburger Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter Tel. (05361)-46460 zu melden.

Damit setzt sich die Serie der Kat-Diebstähle in Wolfsburg fort. Die Kriminellen haben es auf Edelmetalle abgesehen, die darin verbaut sind. Erst vergangene Woche gab es mehrere Taten: An der Heinrich-Nordhoff-Straße, im Allerpark und an der Oststraße.

Von der Redaktion