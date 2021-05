„Kastrophe für Kästorf“: Keine Hoffnung auf schnellen Glasfaserausbau

Kästorf/Sandkamp

Bis 2023 sollte jeder Haushalt in Wolfsburg die Möglichkeit erhalten haben, sich an das neue Glasfasernetz anzuschließen. Doch ob dies tatsächlich Wirklichkeit wird, war ein heftig diskutiertes Thema am Mittwoch in der Hybridsitzung des Ortsrates Kästorf/Sandkamp, dessen Mitglieder zum Teil im Rathaus vertreten oder digital zugeschaltet waren. Geradezu wie bestellt offenbarte das vorhandene Wolfsburger Netz im Verlauf der öffentlichen Sitzung so seine bekannten Schwächen. Der Kästorfer Lars Kreipke (Fraktionssprecher der CDU) erbrachte mehrfach den Nachweis, wie dringlich das neue schnellere Glasfasernetz ist. Bild und Wortbeiträge erreichten die anderen digitalen Teilnehmer abgehackt und zeitverzögert.

Versorgung von Sandkamp ab Bedarf von 40 Prozent der Bürger kostendeckend

Das musste auch Jan Wilker vom Referat Digitalisierung und Wirtschaft zur Kenntnis neben, der dem Ortsrat die weiteren geplanten Schritte zur flächendeckenden Glasfaserversorgung vorstellte. Eine konkrete Nachricht gab es dabei für den Ortsteil Sandkamp: Dieser wird voraussichtlich von der Wobcom „bedient“, sofern das Markterkundungsverfahren einen entsprechenden Bedarf signalisiert. Mindestens 40 Prozent der Haushaltungen müssen sich an das Netz anschließen lassen, damit die Versorgung kostendeckend erfolgen kann.

Offene Fragen bei Versorgung für „grauen Fleck“ Kästorf

Weniger erfreuliche Nachrichten hatte der stellvertretende Referatsleiter für Kästorf parat. Auf der Versorgungslandkarte mit dem Förderprogramm ist dieser Ortsteil als sogenannter „grauer Fleck‘“ verzeichnet, was bedeutet, dass bisher ungeklärt ist, wer wann das Kabel legt und zukünftig die Versorgung übernimmt. Das wiederum brachte Lars Kreipke in Rage: „Diese Information ist für Kästorf eine Katastrophe“, betonte er. Nicht nur Privatleute, sondern auch Gewerbetreibende seien betroffen. Wer künftig das Glasfaser an den Abnehmer bringe, ob Wobcom oder Deutsche Glasfaser, sei ihm egal. „Aber geschehen muss etwas, und zwar schnellstmöglich“, so Kreipke.

Schnelles Netz in Zeiten von Homeoffice unverzichtbar

Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo (SPD) reagierte sichtlich verärgert auf die vagen Aussichten. „Es geht den Nutzern doch nicht darum, auf dem Computer herumzuspielen“, sagte Garippo. Das schnelle Netz sei unverzichtbar, wenn in Zukunft das Thema Homeoffice eine noch größere Rolle spiele als in der aktuellen Corona-Zeit ohnehin schon. Der Ortsbürgermeister forderte sowohl für Sandkamp als auch für Kästorf konkrete zeitliche Planungen und Informationen, wann genau und wo Glasfaser verlegt werde.

Mit diesen Informationen allerdings konnte stellvertretender Referatsleiter Wilker aktuell noch nicht dienen. Die Verwaltung sei aber bestrebt, exakte Zahlen über die angekündigten Zuschüsse von Bund und Land zu erhalten, dann schnelle Markterkundungsverfahren durchzuführen, um dann so schnell wie möglich mit konkreten Fakten wieder an die Öffentlichkeit gehen zu können.

Von Burkhard Heuer