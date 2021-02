Wolfsburg

Der Kanalschaden, der vor zwei Wochen an der Volkswagen-Arena aufgetreten ist, wurde behoben. Das melden die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB). Auf einer Grünfläche am Verkehrskreisel an der Berliner Brücke war der Boden abgesackt. Grund dafür war ein plötzlich aufgetretener Defekt an einem Abwasserschacht. Um den Schaden beseitigen zu können, wurde eine provisorische Schmutzwasserhaltung aufgebaut und zur Reparatur in Betrieb genommen.

Der reguläre Schmutzwasserabfluss für über 20.000 Einwohner aus den östlichen Stadt- und Ortsteilen ist wieder sicher gestellt, die provisorische Schmutzwasserhaltung wird wieder abgebaut.

Burkhard Noltemeyer: „Vollständig erledigt ist die Angelegenheit aber noch nicht“

„Das war gar nicht so einfach bei den Witterungsbedingungen der letzten Wochen und forderte von allen Beteiligten so einiges ab“, berichtet Burkhardt Noltemeyer von der WEB und ergänzt: „Vollständig erledigt ist die Angelegenheit aber noch nicht, wir müssen Ende März mit ganzer Kapelle noch einmal ran“.

Es ist vorgesehen, die Abwasserschächte dort zusätzlich mit einer korrosionsbeständigen Innenauskleidung auszurüsten. Dazu werden nächste Woche die betreffenden unterirdischen Bauwerke einer Laservermessung unterzogen, um danach maßgerecht die Schachtgerinne und Schachtauskleidungen herstellen zu lassen. „Und das dauert mindestens vier Wochen“, ergänzt Bernhard Schindler vom Kanalbetrieb.

