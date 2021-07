Wolfsburg

Insgesamt acht Bewerbungen sind für die Wahl einer neuen Oberbürgermeisterin oder eines neuen Oberbürgermeisters eingereicht worden. Zwei Frauen und sechs Männer trauen sich diese Aufgabe in Wolfsburg zu. Noch bis zur Kommunalwahl am 12. September hat Klaus Mohrs (SPD) den Posten inne, doch er tritt ab. Die Kurzvorstellung der Kandidaten und Kandidatinnen erfolgt in diesem Artikel in alphabetischer Reihenfolge der Nachnamen.

Tritt an: Iris Bothe, parteilos, unterstützt von FDP und SPD. Quelle: Britta Schulze

Unterstützt von den Freien Demokraten und der Sozialdemokratischen Partei tritt Iris Bothe, die Wunschkandidatin von Klaus Mohrs, an. Die Pädagogin und Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration, die in Wendschott lebt, ist selbst nicht SPD-Mitglied, sondern parteilos.

Tritt an: Andreas Klaffehn, PUG. Quelle: Britta Schulze

Andreas Klaffehn ist Vorsitzender und Oberbürgermeisterkandidat der Parteiunabhängigen Gemeinschaft (PUG), die politisch nur in der kreisfreien Stadt Wolfsburg tätig ist. Der Polizeibeamte wohnt in Fallersleben.

Tritt an: Bastian Michel, ÖDP. Quelle: Hackländer

Bastian Michel geht für die ÖDP ins Rennen. Der Detmeroder, der bereits für unterschiedliche Parteien aktiv war, fühlt sich bei den Ökologischen Demokraten seit dem Jahr 2017 angekommen. Er ist bereits seit mehreren Jahren im Ortsrat aktiv.

Tritt an: Frank Richter, Grüne. Quelle: Britta Schulze

Der Oberbürgermeisterkandidat der Wolfsburger Grünen heißt Frank Richter. Der ausgebildete Modelltischler und studierte Stadtplaner ist im Bereich Infrastrukturplanung bei VW tätig, aktuell Fraktionssprecher seiner Partei und wohnt in der Kernstadt.

Tritt an: Thomas Schlick, AfD. Quelle: Gero Gerewitz

Thomas Schlick tritt für die AfD an. Um sich ganz auf diese Kandidatur konzentrieren zu können, hatte der amtierende Ratsherr und technische Angestellte den Parteivorsitz an Stephanie Scharfenberg abgegeben.

Tritt an: Dennis Weilmann, CDU. Quelle: Britta Schulze

Dennis Weilmann ist der Oberbürgermeister-Kandidat der Wolfsburger CDU und lebt in Wendschott. Er hat Jura studiert, leitete unter Oberbürgermeister Rolf Schnellecke das Pressereferat der Stadt Wolfsburg und ist zurzeit Erster Stadtrat und Geschäftsführer der WMG.

Tritt an: Larissa Wülker, parteilos. Quelle: privat

Als Einzelbewerberin ohne Unterstützung einer Partei tritt Kauffrau Larissa Wülker an. Sie lebt in der Nordstadt, suchte bisher unter anderem bei CDU und AfD vergebens nach einer politischen Heimat und trat mehrfach mit politischer Aktionskunst in die Öffentlichkeit.

Tritt an: Bastian Zimmermann, Die Linke. Quelle: privat

Die Partei „Die Linke“ steht hinter Bastian Zimmermann. Der Mediengestalter ist Sprecher der derzeitigen Fraktion die Linke/Piraten im Rat der Stadt. Seine Mutter und Parteikollegin Pia Zimmermann, aktuell Bundestagsabgeordnete, zog sich gerade aus der Politik zurück.

Die wichtigsten Nachrichten als Newsletter Die Top-Meldungen aus der Region – jeden Tag gegen 17 Uhr direkt und kostenlos in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Andrea Müller-Kudelka