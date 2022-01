Wolfsburg

Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg wirbt jetzt auf Bussen der WVG um Nachwuchs. „Unsere Bewerberzahlen sinken, aber der Bedarf bleibt“, sagt Sebastian Conrad, Leiter der Abteilung Gefahrenabwehr und Rettungsdienst bei der Berufsfeuerwehr Wolfsburg. Darum wolle man jetzt neue Wege bei der Personalgewinnung gehen. Auf dem Betriebshof der WVG stellte sie die neue Werbung vor.

Konkret zu besetzen seien 16 Stellen als Brandmeisteranwärter, der gängigen Ausbildung als Feuerwehrmann oder -frau. Dass die Bewerberzahlen sinken, sei zum einen auf den demographischen Wandel zurückzuführen. „Aber wir verzeichnen auch eine qualitative Abnahme“, so Manuel Stanke, Leiter der Abteilung Brand- und Katastrophenschutz. Unter den ohnehin wenigen Bewerbern seien immer weniger geeignete. Zudem stehe die Organisation mit Arbeitgebern der freien Wirtschaft in Konkurrenz.

Weniger Bewerber, viele Perspektiven

Etwa 30 Bewerbungen erhielt die Berufsfeuerwehr Wolfsburg im Schnitt, „wenn es gut läuft zwischen 40 und 50. Unser Ziel ist es, möglichst Menschen aus der Umgebung für den Beruf zu gewinnen“, so Stanke weiter. Für sie ergeben sich besondere Perspektiven bei der Berufsfeuerwehr Wolfsburg: In Heinenkamp soll eine komplett neue Nebenwache entstehen, außerdem können sich die Anwärter nach ihrer Ausbildung für die Tauchergruppe bewerben.

Feuerwehrleute werden überall gesucht

Neben ausbleibenden Bewerbern kehren auch vermehrt die eigenen Leute der Wolfsburger Wache den Rücken. „Wir hatten einige Fälle, wo die Kollegen pflegebedürftige Eltern in anderen Teilen von Deutschland hatten“, so Stanke. Kurzerhand wechselten sie zu anderen Feuerwachen, konnten so ihre Eltern versorgen. Ein häufiges Phänomen: „Wir suchen alle Personal, überall in Deutschland“, sagt Conrad. Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann: „Wir sehen an verschiedenen Stellen, dass Fachkräftemangel herrscht.“ Neben der Berufsfeuerwehr zum Beispiel auch in IT-Berufen, Kindertagesstätten oder im Bauingenieurswesen. Deswegen wolle man die Stadt als Arbeitgebermarke etablieren. „Wir sind ein sehr familienfreundlicher Arbeitgeber, die Bewerber sind bei uns gut aufgehoben.“

Auf Nachwuchssuche: Die Werbung der Berufsfeuerwehr Wolfsburg auf einem Bus der WVG. Quelle: Boris Baschin

Feuerwehrdienst ist auch eine Belastung

Auch eine Realität des Feuerwehrlebens: zunehmend mehr Überstunden, mehr Arbeit durch zunehmende Einsatzzahlen im Rettungsdienst, Pausenzeiten können nicht mehr garantiert werden. Das sagte Robert Pohl vom Regionalverband Norddeutschland der deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft der WAZ im November. Wegen der hohen Belastung würden manche Feuerwehrleute auch ihren langjährigen Arbeitgeber verlassen. „Es ist schon eine Belastung, dessen muss man sich bewusst sein“, meint Conrad dazu. Ist das auch ein Grund für sinkende Bewerberzahlen? „Nein“, stellt Stanke klar, verweist auf die anderen Ursachen. Denn für die allermeisten bedeutet der Beruf offenbar sehr viel: „Mit dem Dienst bei der Feuerwehr geht für viele ein Traum in Erfüllung, das sehe ich auch immer wieder an den stolzen Gesichtern, wenn ich bei der Ernennung der neuen Brandmeister dabei bin“, meint Dennis Weilmann.

Von Niklas Jan Engelking