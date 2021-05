Kampf gegen den Müll: Wolfsburger Aktivistin kommt ins Fernsehen

Wolfsburg

Alleine oder mit einer Freundin zieht Sabrina Wenzelis los, sammelt Müll auf und inszeniert ihn dann publikumswirksam – und allmählich zeigen ihre Aktionen Wirkung. Ein Fernsehteam hat sie in der Wolfsburger Innenstadt begleitet, außerdem hat Klaus Mohrs inzwischen seine Unterstützung zugesagt.

Durch WAZ-Artikel wurde Sat1 auf Wenzelis und ihre Freundin Anastasia Krassilnikova aufmerksam. Wenzelis hatte zuletzt in Fallersleben gesammelten Müll als „Girlande der Schande“ aufgehängt und hinterm Rathaus für jede weggeworfene Kippe ein mahnendes Fähnchen in die Erde gesteckt.

Bei ihrer nächsten Jagd auf umherfliegenden Müll in der Innenstadt und in den Höfen waren dann die Kameraleute mit dabei. „Ein klasse Team war das!“, lobt Wenzelis. Am 25. Mai wurde der Bericht ausgestrahlt, außerdem ist er auf www.sat1regional.de noch online zu finden.

Hingucker: Während Zigaretten auf dem Boden den meisten Menschen kaum noch auffallen, lassen sich die mahnenden Schildchen kaum übersehen. Quelle: privat

Im Video kommt auch Oberbürgermeister Klaus Mohrs vor, den mit ihm sind die beiden Frauen inzwischen im Gespräch. „In Wolfsburg gibt es einfach zu wenig Mülleimer“, ist Wenzelis überzeugt. Deshalb hat sie Mohrs in einer Bürgerfragestunde bereits damit konfrontiert und später noch ein Telefonat mit ihm geführt.

Anfang Juli soll es sogar eine Gesprächsrunde mit dem Oberbürgermeister, der WAS und der Umweltbehörde geben. Denn Wenzelis hat noch Großes vor: „Mein Grundgedanke ist: Ich möchte eine Clean-Up-Initiative in Wolfsburg aufbauen.“ Engagierte Menschen sollen regelmäßig beim Gassigehen, Joggen oder Familienausflug Müll aufsammeln. Das Problem ist nur: Wohin damit? Damit die Freiwilligen nicht noch auf Kosten oder Mühen für die Entsorgung sitzen bleiben, könne die WAS unterstützen, hofft Wenzelis. So könnten zum Beispiel spezielle Müllsäcke ausgegeben und an vereinbarten Plätzen von der WAS wieder aufgesammelt werden.

Wenn Stadt und Müll-Aktivisten gut zusammenarbeiten, sei sogar denkbar, Handschuhe und Müllgreifer für Freiwillige zur Verfügung zu stellen. „Wir sind auf einem guten Weg“, findet Wenzelis.

Von Frederike Müller