Wolfsburg

Bei der dritten Auflage der RTL 2-Show „Kampf der Reality-Stars“ treten in diesem Jahr 23 Prominente an einem Traumstrand in Thailand gegeneinander an. Und mittendrin ist ein Wolfsburger! Influencer und Mode-Blogger Enrico Elia (19) hat sich einen Platz in dem TV-Format gesichert und kämpft um den Titel des „Reality-Stars 2022“.

Enrico Elia tritt in der TV-Show als „Neuling“ an

Am Mittwoch hat der TV-Sender RTL 2 eine Liste mit allen Kandidatinnen und Kandidaten für die diesjährige Ausgabe veröffentlicht. Der Wolfsburger hat seinen Platz in der Show laut dem Sender „vorab über ein Bewerbungsverfahren“ bekommen. Als „Neuling“ tritt er gegen Prominente an, die bereits aus anderen Reality-Formaten bekannt sind, darunter Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Iris Klein (Dschungelcamp) und Jan Leyk (Berlin Tag und Nacht).

Die Teilnehmer wohnen bei „Kampf der Realitystars“ gemeinsam in einer Sala – einem offenen Pavillon – mit Blick aufs Meer und verbringen Zeit am „traumhaften Star-Strand“. Doch RTL wäre nicht RTL, wenn das ganze nicht einen Haken hatten: Immer wieder treffen neue Kandidatinnen und Kandidaten am Strand ein und dürfen entscheiden, wer die Sala und damit die Show verlassen muss. Die Entscheidung fällt jeweils in der von Cathy Hummels moderierten „Stunde der Wahrheit“. Zwischendrin müssen die Reality-Stars in Action- und Geschicklichkeitsspielen gegeneinander antreten. Dem Sieger der Show winken 50 000 Euro Preisgeld und „jede Menge Ruhm“...

Mode-Blogger Enrico Elia: Er durfte bereits erste TV-Erfahrungen sammeln. Quelle: Roland Hermstein

Die Show von RTL 2 gewannen zuletzt Loona und Kevin Pannewitz

In den Vorjahren sicherten sich Sängerin Loona (2021) und der Fußballer Kevin Pannewitz (2020) – der von 2012 bis 2013 kurzzeitig beim VfL Wolfsburg unter Vertrag stand – den Titel des „Reality-Stars“.

Die Dreharbeiten in Thailand haben laut Medienberichten begonnen. Wann die Show im Fernsehen zu sehen ist, steht noch nicht fest. RTL 2 will den Ausstrahlungszeitpunkt „zu gegebener Zeit“ bekanntgeben.

Enrico Elia 2020 auf Rhodos: Der Influencer arbeitet weiter an seiner TV-Karriere. Quelle: Enrico Elia

Zuletzt war Enrico Elia Teil einer vierstündigen VOX-Doku

Enrico Elia hat sich bisher nicht zu seiner Teilnahme geäußert. Für ihn ist es nicht das erste Mal, dass er im TV zu sehen ist: Erste Erfahrungen sammelte er in der Sendung „Ohne Filter so sieht mein Leben aus“. Zuletzt war Enrico Elia außerdem Teil einer vierstündigen Doku über Influencer, die im Mai 2021 zur Primetime auf Vox lief. Er selbst hat auf Instagram mittlerweile über 17 000 Follower.

Schon zur Veröffentlichung der Vox-Doku hatte der Wolfsburger in einem WAZ-Artikel Interesse an einer TV-Karriere geäußert: „Ich bin immer offen für neue Formate.“ Scherzhaft hatte er auch auf eine „Wildcard für das Dschungelcamp 2022“ gehofft. Stattdessen kann er sich bald bei „Kampf der Reality-Stars“ dem TV-Publikum präsentieren.

Von Melanie Köster