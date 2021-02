Kampagne für Zusammengehörigkeit: Wolfsburger können mitmachen

Wolfsburg

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) will mit einer neuen Kampagne unter dem Titel „Zusammen sind wir Wolfsburg“ das „Wir-Gefühl“ der Wolfsburger stärken. Die Corona-Pandemie fordere mehr denn je ein solidarisches Miteinander, teilt die WMG mit. „Mit unserer Kampagne setzen wir auf die Solidarität und den Zusammenhalt der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger und wollen die Vielfalt aufzeigen, die Wolfsburg und damit uns alle ausmacht“, erklären die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann.

Plakatmotive und Mitmachaktion

Für die neue Kampagne werden ab 1. März im Stadtgebiet für zwei Wochen unterschiedliche Plakatmotive aufgehängt. Zu sehen sein sollen neun Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, die erklären, was ihre Stadt für sie bedeutet und wie es sich in Wolfsburg lebt. Parallel geht eine Website mit Informationen rund um die Kampagne online. Auf der Webseite www.zusammen-sind-wir-wolfsburg.de sind auch zwei Kampagnenvideos eingebunden, in denen die Protagonisten noch einmal ausführlich darüber sprechen, was Wolfsburg für sie ausmacht. Diese sollen auch auf dem Youtube-Kanal „Wolfsburg erleben“ eingebunden werden.

Kampagnenvideos können personalisiert werden

Die WMG ruft die Wolfsburger dazu auf, selbst Teil der Kampagne zu werden und ihre Verbundenheit zu Wolfsburg zu teilen. Wer möchte, kann das Kampagnenvideo um ein persönliches Foto ergänzen, das auf der Landingpage www.zusammen-sind-wir-wolfsburg.de hochgeladen wird. Anschließend kann das personalisierte Kampagnenvideo unter dem Hashtag #ZusammensindwirWolfsburg auf Facebook geteilt werden.

Nutzer können beim Upload ihres Fotos entscheiden, ob die WMG ihr Foto im Rahmen der Kampagne weiter nutzen darf. „Wir freuen uns, wenn wir zum Abschluss der Kampagne ein Video mit zahlreichen unterschiedlichen Persönlichkeiten der Stadt präsentieren und damit zeigen können, dass Wolfsburg eine starke, vielfältige Gemeinschaft ist“, erklärt Thomas J. Müller-Rösler, Bereichsleiter Marketing bei der WMG.

