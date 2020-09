Stadtmitte

„Tippen tötet“: Unter diesem Motto startete die Landesverkehrswacht jetzt eine Kampagne für mehr Sicherheit im Straßenverkehr in sieben Städten. Am Freitag endete die spektakuläre Aktion in Wolfsburg – nicht ohne Kritik an Volkswagen und dessen digitalisiertem Bedienkonzept in Neufahrzeugen wie dem Golf 8. Konkret warnten Mitarbeiter von Polizei und Verkehrswacht, Bürgermeister Günter Lach und Studentinnen mitten auf stark befahrenen Kreuzungen mit Plakaten vor der Gefahr durch Smartphone-Ablenkung.

„Die Kampagne ’Tippen tötet’ mit Spannbändern und Hinweistafeln gibt es seit 2014“, erläuterte Landesverkehrswacht-Pressesprecher Roman Mölling die Aktion. Ziel sei es, auf die Gefahren von Ablenkung durch Smartphone-Nutzung im Verkehr aufmerksam zu machen. „Das gilt für alle Verkehrsteilnehmer“, betonte er. Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger – immer mehr Menschen würden ihr Smartphone im Verkehr nutzen und damit sich und andere gefährden.

Polizei erwischt immer wieder abgelenkte Verkehrsteilnehmer

„Das ist auch für die Polizei ein sehr wichtiges Thema“, betonte Andreas Wagner, Sachbearbeiter Verkehr der Wolfsburger Polizei. Allein bis Ende Juli 2020 habe man bereits 291 Verkehrsteilnehmer mit dem Smartphone in der Hand erwischt – das Ergebnis seien 100 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Unter den Verwarnten seien übrigens auch 14 Radfahrer gewesen. Und: „Die zunehmende Digitalisierung in den neuen Autos ist ein Problem.“

Klaus Seiffert von der Verkehrswacht Wolfsburg griff den Faden auf: „Das Bedienkonzept im neuen Golf 8 überfordert manche Menschen.“ Statt Dreh- und Drückknöpfen gebe es nur noch einen Touchscreen – „das lenkt natürlich vom Verkehr ab!“ Roman Mölling ergänzte: „Erst einmal einbauen – aber die Aha-Effekte kommen später.“ Die Autohersteller würden längst an der nächsten Generation der Bedienung arbeiten, die hoffentlich weniger stark vom Verkehr ablenke.

Polizei lobt aber auch helfende Assistenzsysteme in Neufahrzeugen

Auch Bürgermeister Günter Lach ermahnte Volkswagen zur Vorsicht: „Schon die Bedienung des Navis während der Fahrt lenkt ab.“ Polizei-Einsatzleiter Markus Glomb sah es ähnlich, sagte aber auch: „Es gibt digitale Assistenzsysteme, die dem Menschen helfen – etwa der Stauassistent.“ Ina Mann, Leiterin Arbeitssicherheit im Wolfsburger VW-Werk, zog das Fazit: „Wir müssen die Leute für das Thema sensibilisieren – und überzeugen.“

