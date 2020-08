Stadtmitte

Wie der erste Eindruck täuschen kann: Das Geschäft „ Kai´s Welt der Spiele“ in der Schillerstraße scheint von außen ein kleiner unscheinbarer Laden zu sein, doch innen wird die ganze bunte Vielfalt sichtbar: Es gibt Spielwaren für Alt und Jung, unzählige Fantasy-Figuren, Plüschtiere und unglaublich viele Brettspiele. Inhaber Kai Hildebrandt feiert den zehnten Geburtstag seines besonderen Ladens.

Am 5. August 2010 eröffnete er das Geschäft in der Schillerstraße, ein wenig abseits von der Einkaufsmeile in der City. Und trotzdem zieht der Shop seit zehn Jahren zahlreiche Kunden aus Wolfsburg und Umgebung an. Auch Touristen aus Berlin, Hamburg und München schauen in dem Geschäft vorbei. „Dabei gehen sie niemals mit leeren Händen“, erzählt der Inhaber.

Anzeige

Kai Hildebrandt : Aus der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit

Der Erfolg ruht laut Hildebrandt auf zwei Säulen: große Auswahl und faire Preise. „Wir bieten unter anderem Mangas, Comics, Figuren, Merchandising-Produkte und Brettspiele an. Zudem sind wir günstiger als manche Internetanbieter“, erklärt der 51-Jährige.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Den Traum von einem eigenen Geschäft hatte er schon früh, doch durch Zufall wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit. Hildebrandt arbeitete drei Jahre bei „Spieleprofi Mystic World“ als dessen Inhaber das Geschäft aus persönlichen Gründen geschlossen hat. Hildebrandt hat sich währenddessen entschlossen sein eigenes Imperium zu gründen und nahm die Hälfte der Ware mit. Anschließend meldete er sich für ein Jahr arbeitslos und feilte an seinem Konzept, welches er der Arbeitsagentur vorstellte. „Ärgerlich war, dass ich Bewerbungen schreiben musste, obwohl feststand, dass ich den Laden eröffne“, erinnert sich der Spiele-Profi.

Kai Hildebrandt in seinem Spiele-Geschäft:

Zur Galerie Das Spielwarengeschäft in der Schillerstraße wurde vor zehn Jahren von Kai Hildebrandt eröffnet. Der Laden ist ein Paradies für Nerds, aber auch Familien finden zahlreiche Brett- und Kartenspiele.

„ Kai ´s Welt der Spiele“ bietet vielfältiges Angebot in der Innenstadt an

Zuerst hat Hildebrandt die Spiele nur im unteren Bereich angeboten, inzwischen hat der Laden eine Verkaufsfläche von rund 100 Quadratmetern auf zwei Etagen. Und dennoch müssen die bunten Kartons auf den Regalen gestapelt werden, „damit wir alles unterkriegen.“ Hildebrandt verkauft nämlich Brett- und Kartenspiele wie „Monopoly“, „Die Siedler von Catan“ oder „Phase 10“ genauso wie „Ikoria“, „Zombicide“ und zahlreiche Rollenspiele. Also Spiele bei denen die Mitspieler fiktive Rollen einnehmen und gemeinsam durch das Erzählen ein Abenteuer erleben.

Corona-Pandemie führte zu hohen Umsatzeinbußen

Im Moment arbeitet Hildebrandt mit einer Auszubildenden und einer Teilzeitkraft zusammen. Mehr sei auch wegen der Pandemie nicht möglich. „Unser Umsatz ist bis zu 50 Prozent eingebrochen“, sagt Hildebrandt. Er habe während der Corona-Krise weiterhin Ware verkauft, die kontaktlos abgeholt wurde. Jetzt gibt er die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weiter. Auch die Öffnungszeiten habe er wegen Corona angepasst. Das Geschäft in der Schillerstraße hat Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr und Samstag von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Zum zehnjährigen Bestehen bietet Hildebrandt eine Tombola an, bei der jeder Kunde einen von 100 Preisen gewinnen kann.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig