Kaffee und Cocktails: Am Wolfsburger Südkopf eröffnet eine neue Bar

Stadtmitte

In diesen Zeiten eine Kaffee- und eine Cocktailbar zu eröffnen, da gehört schon Mut zu. „Und viel Optimismus“, sagt Nikos Arshad (51) und lacht. Der Wolfsburger ist seit mehr als 20 Jahren in der Gastronomie tätig und betreibt zwei Restaurants. Er hat Mut und denkt trotz Pandemie positiv – und gemeinsam mit seinem Sohn Georgios Arshad (27) eröffnet er am Südkopf die „X“-Bar.

Für Georgios, von Freunden Geo genannt, erfüllt sich damit ein Traum. Zwar arbeitet der Wolfsburger, der in Fallersleben zur Schule gegangen ist, von klein auf in den Restaurants seines Vaters mit, aber jetzt darf er eine eigene Kaffee- und Cocktailbar verantworten. „Ich freue mich riesig drauf“, sagt der 27-Jährige, der mit seiner Bar in den Räumen des alten Reformhauses auch die Gastro-Szene am Südkopf beleben möchte.

Die neue „X“-Bar am Nordkopf“ Umbau dauerte mehr als ein halbes Jahr

Mehr als ein halbes Jahr dauerte der Umbau: Toiletten, Bar, Tresenrückwand, Decke, Wände und natürlich Möbel sind neu und maßangefertigt. Modern, sehr klar und zurückhaltend in der Gestaltung, aber dennoch gemütlich präsentiert sich die „X“-Bar in angesagten Grau- und Holztönen. Rund 50 Gäste finden Innen als auch Außen Platz. „Wir möchten uns überhaupt nicht festlegen, was das Publikum angeht“, betont Georgios. Die X“-Bar sei offen für jeden. Deshalb auch der Name. „Das X steht irgendwie für alles und jeden. Und außerdem ist das mein Glücksbuchstabe“, sagt er.

Freut sich auf seine erste, eigene Kaffee- und Cocktailbar: Georgios Arshad. Quelle: Boris Baschin

So sieht die Optik der neuen Bar aus:

Klares Design in Grau- und Holztönen: Die neue Kaffee- und Cocktailbar am Südkopf. Quelle: Boris Baschin

Vater Nikos Arshad begann seine Gastro-Karriere vor mehr als 20 Jahren mit einem kleinen, griechischen Imbiss namens „Zorbas“ in der Bahnhofsstraße hinter dem Hertie-Kaufhaus am Nordkopf. Hertie gibt es mittlerweile nicht mehr, das „Zorbas“ wurde 2016 wiederbelebt und bietet griechische Spezialitäten am Südkopf an, nur wenige Meter weiter entsteht gerade die neue Kaffee- und Cocktail-Bar. Zwischenzeitlich hatte die Familie Arshad in Wolfsburg fünf Imbisse, mittlerweile sind es neben „Zorbas“ und dem „Saloniki“ am Nordkopf und der neuen „X“-Bar drei.

Vater und Sohn vor dem neuen Lokal am Südkopf: Nikos und Georgios Arshad eröffnen am Südkopf die neue „X“-Bar. Quelle: Boris Baschin

Vater und Sohn haben natürlich wie alle Gastronomen die Corona-Zahlen genau im Blick. Seit Mittwoch beispielsweise müssen Diskos und Shisha-Bars bereits ab einer Inzidenz über zehn schließen. Ein lange Corona-Durststrecke hat Nikos Arshad schon hinter sich, mehrere Monate musste er seine Lokale schließen – nochmal will er das nicht erleben. „Wir bleiben einfach optimistisch und setzen auf Hygienekonzepte“, sagt er.

Die „X“-Bar eröffnet am 8. August

Die neue „X“-Bar am Südkopf soll am Sonntag, 8. August, eröffnen. „und bis dahin haben wir noch alle Hände zu tun“, sagt Geo voller Tatendrang.

Von Claudia Jeske