Wolfsburg

Zwei 19-Jährige sind in Wolfsburg auf der K46 mit einem Auto von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der Fahrer sei gegen 1 Uhr nachts in Richtung Brackstedt zu schnell unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen. Das Auto habe sich gedreht, mit der Seite einen Baum gerammt und sei auf einem Acker zum Stehen gekommen.

Der Fahrer und seine Beifahrerin kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Straße im Stadtteil Kästorf war für die Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Von RND/lni