Wolfsburg

Haustierhalter können bei den eisigen Temperaturen einiges beachten, damit Hund, Katze, Huhn und Pferd gut durch den Winter kommen. Die WAZ hat bei Ingo de Weert von der Tierarztpraxis Kaltenbrunn in Kästorf und Dieter Prehn vom Geflügelzüchterverein Fallersleben nachgefragt und die wichtigsten Infos gesammelt.

Hunde

Wie gut Hunde Kälte tolerieren, ist laut de Weert von der Rasse abhängig: „Es gibt einige die das Wetter gut abkönnen und es lieben.“ Wichtig sei, dass sich ein durchnässter Hund nach dem Gassi gehen aufwärmen kann und nicht etwa im kalten Auto warten muss. De Weert empfiehlt zudem, häufige Wechsel zwischen Wärme und Kälte zu vermeiden. Hundebesitzer sollten zudem Wege umgehen, die stark mit Salz gestreut sind und die Pfoten nach dem Spaziergang reinigen. Etwas Vaseline beugt Reizungen durch das Salz vor. Außerdem sollten Hunde nicht zu viel Schnee fressen: „Das kann zu Übelkeit und Erbrechen führen“, sagt de Weert. Hundekleidung ist nur bei sehr kurzem Fell und alten oder kranken Hunden sinnvoll.

Anzeige

Spaß im Winter: Viele Hunde lieben Schnee. Ihre Besitzer sollten an kalten Tagen dennoch einige Dinge beachten. Quelle: Britta Schulze

Katzen

Katzen sind meist eher wetterempfindlich und meiden die Kälte. Freigängerkatzen wissen aber in der Regel selbst, was ihnen gut tut. „Wichtig ist, dass sie jederzeit einen Rückzugsort haben, an dem möglichst keine Minusgrade sind“, empfiehlt de Weert.

Katzen mögen’s in der Regel lieber kuschelig warm. Quelle: dpa

Kleintiere

Auch Kaninchen oder Meerschweinchen dürfen bei dem Wetter raus, die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sie das gewohnt sind und ein entsprechendes Winterfell haben. Hinzu kommt laut de Weert: „Sie brauchen einen Stall, der gut geschützt ist.“ Der Unterschlupf muss isoliert, trocken und gut eingestreut sein.

Hühner

Hühnern macht die Kälte laut Geflügelzüchter Dieter Prehn wenig aus: „Der Stall sollte bloß trocken und zugfrei sein.“ Besitzer sollten es möglichst vermeiden, den Stall zu heizen, um den Hühnern große Temperaturschwankungen zu ersparen. Bei ihm selbst betrage die Temperatur im Stall derzeit ein Grad plus: „Es sollte frostfrei sein, aber nicht aufgeheizt.“ Die Frostfreiheit ist Prehn zufolge insbesondere für die Eier wichtig, damit diese nicht platzen. Außerdem sollte ausreichend Einstreu vorhanden sein.

Frostfrei und trocken: So fühlen sich Hühner wohl. Quelle: privat

Pferde

Pferde tolerieren Kälte in der Regel sehr gut und wälzen sich gerne im Schnee. Je nach Haltung, Alter, Gesundheit und Nutzung des Tieres kann eine Decke erforderlich sein – in vielen Fällen brauchen die Tiere sie aufgrund ihres dichten Winterfells aber nicht. Bei Pferden, die den Großteil des Tages draußen verbringen, ist ein Unterstand zum Schutz vor Niederschlägen wichtig. Trägt das Pferd Hufeisen, sollte der Schmied im Winter zudem sogenannte Schneegrips einbauen, damit der Schnee nicht am Huf kleben bleibt.

Pferde im Schnee: Sie haben nichts gegen Kälte. Oft wälzen sie sich sogar im Schnee. Quelle: dpa

Von Melanie Köster