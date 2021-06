Käfer-Treffen in Wolfsburg: Da schlug das Oldtimer-Herz höher

Wolfsburg

Bei dem Anblick schlug jedem Käfer-Fan das Herz höher. Rund 50 ganz verschiedene Modelle des Volkswagen-Klassikers trafen sich am Samstag zum Käfertreffen in der Autostadt. Am VW-Museum in der Dieselstraße war der Start, von dort ging es mit lautem Gehupe weiter in die Autostadt. An der Strecke warteten zahlreiche Schaulustige, die winkten und fleißig fotografierten.

Darüber freute sich Helga Düwert, Vorsitzende des 1. Käfer-Club Wolfsburg, sehr. Es war eine schöne Belohnung für ihre doch ziemlich aufwändige Vorbereitungsarbeit. Innerhalb von nur wenigen Wochen stellte sie ein Treffen auf die Beine. Keine leichte Aufgabe.

Die Mühe lohnte sich

Aber die Mühe lohnte sich: Es war ein toller Anblick, als die rund 50 Käfer vor der Piazza der Autostadt vorfuhren. Den Korso führte ein Polizei-Käfer aus Hameln aus den 60er Jahren an. Dahinter kam Autostadt-Geschäftsführerin Mandy Sobetzko in einem schmucken Käfer-Cabrio in Braunmetallic. „Ein schönes Fahrgefühl“, schwärmte sie nach der Tour im Oldtimer.

Zur Galerie Rund 50 VW-Käfer kamen in die Autostadt – und wurden bestaunt

Sie freute sich, dass der VW-Käfer für einen Tag an seine Geburtsstätte zurückkehrte. „Käfer – das ist Emotion“, erklärte Mandy Sobetzko. Fast jeder verbinde schöne Erlebnisse mit dem Kultwagen. Urlaub, Familie, Kindheit. In ihrer Eröffnungsrede rief die Autostadt-Chefin noch einmal die Vorzüge des VW-Klassikers in Erinnerung: Der Käfer ist robust, einfach zu reparieren und auch die Alpen sind für ihn kein Hindernis.

„Mehr Auto in der Autostadt“

Der Erlebnispark hat sich das Motto „Mehr Auto in der Autostadt“ gegeben. Dazu passe ein Käfer-Treffen hervorragend, so die Autostadt-Geschäftsführerin. Vielleicht gibt es dort bald öfter Käfer-Treffen. Helga Düwert würde es freuen. Sie kam mit ihrem weißen Käfer 1303, Baujahr 1972, zum Treffen. Es ist nur einer von drei Käfern, die sie besitzt. Die Begeisterung für das Kultauto liegt wohl in den Genen. „Als Kind habe ich mit dem Lappen den Motor vom Käfer meines Vaters geputzt“, erzählt sie mit einem Schmunzeln.

Fast jeder Käfer-Treffen-Teilnehmer kann Anekdoten zu seinem Fahrzeug erzählen. „Jeder Käfer erzählt ein Stück Automobilgeschichte“, sagt Mandy Sobetzko. Ihr persönliches Hightlight der Veranstaltung war die Parade, die am Samstagnachmittag durch die Autostadt führte. Die erste Autoparade im Parkgelände. Von der Piazza ging es am Zeithaus vorbei zum Ritz-Carlton und zur Parkstraße.

Helga Düwert war von dem Anblick schwer begeistert. Sie hat noch einen Wunsch an alle Käfer-Besitzer: „Fahrt weiter euren Käfer, erhaltet ihn für eure Kinder und Enkel.“

Von Sylvia Telge