Wolfsburg

Insgesamt 15 interdisziplinäre Teams hatten sich an dem Planungswettbewerb zum Gedenk- und Lernort Laagberg beteiligt. Auf der Fläche, auf der Fundamente des früheren KZ-Außenlagers Neuengamme gefunden wurden, soll viel passieren. Die Entwürfe hängen jetzt im Rathaus, sind aber noch streng geheim.

„Es darf noch nichts nach außen dringen“, betonte Daniel Luchterhandt, der das Wettbewerbsverfahren mit seinem Büro Luchterhandt betreut. Der Grund: Die Jury aus Politikern und Fachleuten muss völlig unvoreingenommen auf die Einreichungen blicken. Das wird am Donnerstag, 24. September, soweit sein. Bis dahin dürfen keine Details einzelner Beiträge bekannt werden. Das widerspräche der Vergabeverordnung.

Anzeige

2017: Ausgrabung der Außenmauern des KZ-Außenlagers Neuengamme am Laagberg. Die Mauern soll in die neue Gedenkstätte eingebunden werden. Quelle: Roland Hermstein

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Presse durfte am Montagabend trotzdem schon mal einen Blick riskieren, aber ohne Fotoapparat. Auch die Bürgerschaft wird noch einmal mit einbezogen. Das ist bei solchen Verfahren eigentlich nicht üblich. „Das ist der Wolfsburger Weg“, erklärte Luchterhandt.

Entwürfe zur Gedenkstätte am Laagberg : Bürger müssen Verschwiegenheitserklärung unterschreiben

An diesem Wochenende dürfen sich Bürger die Entwürfe anschauen und ihre Meinung dazu kundtun; das alles in absoluter Vertraulichkeit, denn auch hier dürfen vorab keine Details an die Jury gelangen. Eine namentliche Anmeldung und die Unterschrift unter der Verschwiegenheitserklärung sind Voraussetzung, um an der Bürgerbeteiligung teilzunehmen.

Dabei geht es nicht um ein „Public Voting“. Hier wird keine Rangfolge aufgestellt, sondern es wird ein Meinungsbild eingefangen. Zu jeder Einreichung können positive und negative Anmerkungen gemacht werden. Die stehen dann auch der Jury zur Verfügung.

Wie schwierig die Bewertung ist, zeigt sich ziemlich schnell an der großen Unterschiedlichkeit der Einreichungen. Schließlich kommen hier auch mir Architekten, Landschaftsarchitekten und Ausstellungsexperten in jedem Entwurf Experten verschiedener Richtungen zusammen.

Gebäude der 15 Entwürfe haben verschiedene Formen und Höhen

Der zentrale Lern- und Gedenkort ist fest positioniert, sieht aber immer wieder völlig anders aus. Die Gebäude in den 15 Entwürfen habe alle nur erdenklichen Formen in unterschiedlichsten Materialien in sehr verschiedenen Höhen. Auch auf der weiteren Fläche des ehemaligen Konzentrationslager wurden unterschiedlichste Lösungen zu Lernstationen und Erinnerungsorten gefunden.

Ein Modell vom Laagberg: Der Gedenk- und Lernort soll sich in die bestehende Umgebung einfügen. Quelle: Boris Baschin

Dabei ist es nicht ganz einfach, in das vorhandene Umfeld einen Lern- und Gedenkort zu integrieren. „Zwischen Tankstelle und Lidl ist das schon ein sehr bizarres Unterfangen“, meinte Daniel Luchterhandt.

Der Wettbewerb stellt den nächsten großen Schritt in einem jahrelangen Prozess dar. Zunächst hatte das Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation 2017 auch schon mit Bürgerbeteiligung und Beteiligung der Opfergruppen die fachlichen Inhalte bestimmt. Das wurde dann in der Stadtverwaltung in ein räumliches Konzept überführt.

Der Siegerentwurf des europaweit ausgeschriebenen Planungswettbewerbs wird dann dem Rat der Stadt Wolfsburg vorgestellt. Dann muss politisch entschieden werden, wie es weiter geht. Für die Bürgerbeteiligung ist die Anmeldung noch möglich an die E-Mailadresse christina.ebel@stadt.wolfsburg.de.

Von Robert Stockamp