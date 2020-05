Kentucky Fried Chicken will Filiale in Fallersleben eröffnen

Fallersleben

Die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken ( KFC) setzt auf Expansion und hat offenbar erneut Fallersleben als Standort ins Auge gefasst. Allerdings will das Unternehmen die Filiale nicht selbst betreiben. Ein Unternehmen, dass sich auf die Standortsuche und Beratung im Bereich Franchise spezialisiert hat, wirbt derzeit um einen Franchise-Partner und einen Investor für einen 400 Quadratmeter großen Neubau.

Wie konkret sind die Pläne?

Auf Nachfrage zu Details des Unterfangens hält sich KFC bedeckt. Für in Planung befindliche oder für die Zukunft geplante Restaurants erteile man keine Auskünfte, sagt die zuständige PR-Agentur. Die Wolfsburger Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG) sagt, man stehe „seit geraumer Zeit“ im direkten Austausch mit dem Unternehmen KFC und unterstütze im Falle möglicher Expansionsüberlegungen beziehungsweise auch der Suche nach geeigneten Grundstücken und Mietflächen am Standort Wolfsburg.

2011 wird Fallersleben erstmals als Wunsch-Standort genannt

Das Fast-Food-Unternehmen, das vorwiegend frittierte Hähnchen, aber auch Pommes und Burger anbietet, nahm erstmals 2011 Fallersleben als Wunsch-Standort ins Visier. Bis jetzt wurde daraus nichts. Doch es gibt Indizien dafür, dass der Fast-Food-Gigant seine Pläne dieses Mal energischer vorantreibt:

KFC hat derzeit mehr als 170 Restaurants in Deutschland und will sein Netz in den kommenden Jahren auf 500 Filialen ausbauen. Als Kriterien für seine Drive-Thrus setzt das Unternehmen unter anderem eine Grundstücksgröße von 2000 bis 2500 Quadratmetern und eine direkte Zufahrtsmöglichkeit von der Hauptstraße.

KFC-Filiale in Wendhausen: Der Standort auf dem Autohof in Wendhausen wurde 2015 eröffnet. Quelle: Sebastian Bisch

Dabei wählt das Unternehmen gerne die Nähe zu seinen Konkurrenten, die Filialen der Kette sind oft in der Nähe von Mc Donalds oder Burger King zu finden, so auch in Braunschweig oder in Wendhausen. In Fallersleben gibt es bereits einen Mc Donalds an der Wolfsburger Landstraße. Somit liegt es nahe, dass KFC dort Kunden abwerben will. Publikumsverkehr gibt es in der Lage genug, auch viele potentielle Kunden im nahe gelegenen Gewerbegebiet.

2015 öffnet die Filiale in Wendhausen

In Wendhausen hat KFC seine Pläne bereits in die Tat umgesetzt. Dort eröffnete im Jahr 2015 eine Filiale der Fast-Food-Kette auf dem Gelände am Autohof. Das Drive-In-Restaurant hat eine ähnliche Größe wie die geplante Filiale in Fallersleben, etwa 86 Sitzplätze und einen Drive-In, wo Kunden ihre Bestellung aus dem Auto heraus aufgeben können.

Von Christian Opel