Brackstedt/Velstove/ Warmenau

Was war denn da los? An der Kreuzung von K 46 und Hubertusstraße verschwanden am Wochenende ausgerechnet die rot-weißen Warnbaken, die zur Entschärfung des Unfallschwerpunktes beitragen sollten. „Das ist absolut daneben. Ich bin entsetzt“, so Angelika Jahns ( CDU), Ortsbürgermeisterin Brackstedt, Velstove und Warmenau. Schließlich habe die provisorische Maßnahme der Stadt dazu geführt, dass die abbiegenden Autofahrer ihre Geschwindigkeit und damit die Gefahr von Unfällen reduzierten.

Oberbürgermeister informiert das Bauamt – am Nachmittag stehen die Baken wieder

Am Sonntagvormittag erhielt Jahns die Nachricht, dass die Baken verschwunden waren und nahm Kontakt mit Oberbürgermeister Klaus Mohrs auf. Dieser habe zugesagt, die Bau-Rufbereitschaft zu informieren. Und tatsächlich standen am Nachmittag bereits wieder vier Baken an der Kurve. So geht der Vorfall wahrscheinlich auf das Konto unbekannter „Scherzbolde“, welche die Baken mitgehen ließen. Jahns hätte sich auch gewundert, wenn die Verwaltung den Abbau angeordnet hätte. Schließlich habe man in der vergangenen Woche gerade erst über das Thema im Rat gesprochen. Die Verwaltung hatte in der Sitzung angekündigt, dass man die Gefahrenstelle vorerst beobachten wolle, um dann im neuen Jahr über langfristige Maßnahmen zu entscheiden.

Anzeige

Kurzfristig behalf man sich mit den Baken zur Verkürzung des Rechtsabbiegers, außerdem gilt dort schon seit einiger Zeit Tempo 50 und ein Warnschild weist auf den Unfallschwerpunkt hin, an dem allerdings in diesem Jahr wegen der durch Corona gesunkenen Verkehrszahlen deutlich weniger passiert ist.

Von Christian Opel