Kreuzheide

Zweimal Totalschaden auf der K 46: Am Donnerstagnachmittag krachte es mächtig auf der Kreisstraße / Ecke Hubertusstraße in der Kreuzheide. Zwei Golf stießen frontal zusammen – ein 80-Jähriger hat die Vorfahrt missachtet. Trotz des schweren Crashs blieben beide Autofahrer nahezu unverletzt.

Beim Abbiegen: Vorfahrt missachtet

Es passierte um 15.45 Uhr: Ein 80 Jahre alter Wolfsburger war in seinem Golf in Richtung Warmenau auf der K 46 ( Jembker Straße) unterwegs. Als er nach links in die Hubertusstraße abbiegen wollte, kam es zu dem Umfall: Der Senior übersah einen vorfahrtsberechtigten Golf.

Die Fahrer beider Autos blieben nahezu unverletzt. Quelle: Polizei Wolfsburg

Der Wagen war in Richtung Brackstedt unterwegs, am Steuer saß eine 35-jährige Frau aus dem Landkreis Wolfsburg. Auch sie konnte das Unglück nicht mehr verhindern – beide Autos stießen frontal im Kreuzungsbereich zusammen. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde am Unfallort von Ärzten des Rettungswagens versorgt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall schrott und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden liegt bei rund 4500 Euro. Während der Unfallaufnahme regelten Polizisten den Verkehr.

Es kracht öfter auf der Ecke K 46/ Hubertusstraße, „aber der Bereich gilt nicht als Unfallschwerpunkt“, sagt Polizeisprecher Tom Figge.

Von der Redaktion