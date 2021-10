Wolfsburg

Seit 75 Jahren und 75 Wochen gibt es das Geschäft „Uhren Keiser“. Ein großes Transparent verkündet das Jubiläum am Gebäude mit dem Laden in der Porschestraße in Wolfsburg. Chefin Brunhilde Keiser ist mittlerweile 82 Jahre alt, ihr Sohn und ihre Tochter sind ebenfalls im Handel tätig. Doch in Rente gehen – das kommt für die Witwe nicht in Frage. „Was soll ich denn dann machen, etwa nur noch auf dem Sofa sitzen?“, fragt die agile Geschäftsfrau.

Familienunternehmen: Brunhilde Keiser mit ihrem Sohn Velten Keiser, der ebenfalls im Geschäft in der Porschestraße 44 tätig ist. Quelle: Britta Schulze

Gegründet hatte das Geschäft ihr vor 50 Jahren verstorbener Mann Hasso Keiser, der damals noch in Bad Honnef lebte. Seine Familie wohnte laut Auskunft der Witwe in der Nachbarschaft von Konrad Adenauer. Seine Uhrmachermeister-Prüfung hatte Hasso Keiser noch vor Kriegsbeginn abgelegt. Direkt mit Kriegsende, am 8. Mai 1945, meldete er dann seine Firma an. Geld verdiente er damals trotzdem noch nicht, denn es wurde in Naturalien gezahlt. Für die englischen Besatzer reparierte er Uhren und knüpfte zudem Kontakt zu einer Uhrenfabrik in Pforzheim, die er mit Material für das mechanische Räderwerk versorgte. Das wiederum besorgte er im Tausch gegen Zucker aus der französischen Besatzungszone.

Zeitweise betrieben Hasso und Brunhilde Keiser sogar zwei Läden gleichzeitig. Quelle: privat

Zu zweit gegen den Rest der Welt

Als die Geschäfte dann wieder in geregelteren Bahnen verliefen, erfuhr Keiser von der aufstrebenden, gerade massiv wachsenden Stadt rund ums Volkswagenwerk. Schon 1951 kam er nach Wolfsburg, das größtenteils aus Baracken bestand, und richtete seinen Laden im allerersten „richtigen“ Haus am Schachtweg ein. Der Weg zur „Wache Steg“, wo die meisten Arbeitenden ins Werk strömten, war stark frequentiert. „Es war quasi die Hauptstraße“, erinnert sich Brunhilde Keiser, die selbst damals noch ein „Backfisch“ war. 1953 begann sie ihre Lehre und mit 18 lernte sie im beruflichen Umfeld ihren Mann kennen. Sie war zu dieser Zeit als angehende Kauffrau bei einem Konkurrenten in der Heinrich-Heine-Straße beschäftigt. Als dieser von der romantischen Beziehung erfuhr, warf er sie raus. Drei Monate vor der Abschlussprüfung. „Aber mein Mann hat jeden Abend mit mir geübt“, erzählt sie. Die Prüfungskommission sei dann „richtig wütend“ gewesen, dass sie fast alle der 62 an sie gerichteten Fragen beantworten konnte und ließ sie nur zähneknirschend mit der Note 2 bestehen.

1958 hat das Paar geheiratet und eröffnete gemeinsam ein zweites Geschäft in der Porschestraße 30 – heute Standort der Hauptpost. 1966 wurde der gemeinsam Sohn Velten geboren und 1967 Tochter Martina. Dann aber starb Hasso Kaiser, der 19 Jahre älter war als seine junge Frau. Die zweifache Mutter führte das Geschäft allein weiter. 1975 heiratete sie zwar noch ein zweites Mal, aber diese Ehe verlief nicht sehr gut und so wurde Brunhilde Keiser 1985 wieder „glücklich geschieden“, wie sie selbst betont.

Treue Belegschaft

Das Kapitel „Männer“ hat sie abgeschlossen, ihre Leidenschaft gilt dem Beruf und ihr Engagement den sieben Beschäftigten, die ihr seit Jahren treu sind. Uhrmachermeister Detlef Büttner ist schon seit August 1984 in der Porschestraße tätig und von Verkäuferin Andrea Link muss sie sich demnächst nach 44 Jahren verabschieden, weil diese in Rente geht. „Ich hoffe, ich finde bald eine gute Nachfolgerin!“

Ach ja: Und Brunhilde Keiser liebt den Fußball des VfL Wolfsburg, wo sie bis jetzt rund 30 Jahre lang im Vereins-Beirat aktiv war. „Ich bin keine Feministin!“, meint die 82-Jährige. Aber ihre Meinung vertritt sie schon immer mit größter Selbstverständlichkeit und viel Selbstvertrauen. Jeff Bezos sollte sich vor ihr in acht nehmen, wenn sie schimpft: „Die Leute bestellen bei Amazon und lassen ihre Uhren dann bei uns reparieren. Trotzdem müssen wir Mehrwertsteuer bezahlen und Amazon nicht. Das ist vollkommen ungerecht!“

