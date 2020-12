Stadtmitte

Juwelier Hungeling ist wieder in Wolfsburg! Das Familienunternehmen hatte im Frühjahr ihre Filiale in der Porschestraße geschlossen, am Samstag eröffnet Sohn Christoph Hungeling das Geschäft offiziell wieder – am alten Standort in der Porschestraße 42.

Sein Vater Johannes Ewald hatte den Wolfsburger Standort im Frühjahr aufgegeben. Aus Altersgründen, außerdem lief der Mietvertrag aus. Sein Sohn Christoph war damals zwar auch im Unternehmen, „aber meine Lebensplanung sah zu diesem Zeitpunkt anders aus“, erklärt der 38-Jährige.

Christoph Hungeling kennt das Risiko, wagt die Wiedereröffnung trotzdem

Es gab Kaufinteressenten für das Geschäft des Vaters, doch dann kam im Frühjahr Corona – und alle hielten sich mit Investitionen zurück. Christoph Hungeling kennt das Risiko, wagt die Wiedereröffnung trotzdem. Er glaubt an den Standort: „Wir haben immer viel Zuspruch durch die Menschen erhalten“, sagt er. Als der Umbau jetzt lief, hätten Menschen an die Fensterscheiben geklopft und sich gefreut, als sie hörten, das Hungeling wieder eröffnet.

Der Unternehmer macht aber nicht da weiter, wo sein Vater aufgehört hat. Zusammen mit Architekten entwickelte er für das Geschäft ein modernes Raumkonzept. Die Stehtresen sind verschwunden, stattdessen gibt es Sitzplätze für die Kunden. Auch das Sortiment ändert sich: Der Name Hungeling steht für Luxusmarken. Das bleibt. Aber neben internationalen Top-Labels wie Longines und Baume & Mercier gibt es auch junge Marken. Uhren, Schmuck und Trauringe sind die drei Standbeine des „neuen“ Hungeling.

Hoffen auf gutes Weihnachtsgeschäft – aber wegen Corona bleiben die Erwartungen realistisch

Mit sechs Mitarbeitern startet der Juwelier. Darunter sind der ehemalige Goldschmied und eine Teilzeitkraft. Eine Verstärkung des Teams ist erwünscht. Der neue Inhaber hofft natürlich auf ein gutes Weihnachtsgeschäft – aber wegen Corona bleiben die Erwartungen realistisch. Möglicherweise muss das gerade frisch eröffnete Laden nach Weihnachten wieder schließen. Ein möglicher komplett-Lockdown in ganz Deutschland ist im Gespräch. „Darauf bin ich vorbereitet“, sagt Christoph Hungeling.

