Junges Theater in Wolfsburg wirft Blick auf spannende Spielzeit

Ein vielfältiges und lebhaftes Programm hat das Junge Theater im Scharoun Theater Wolfsburg für die neue Saison zusammengestellt. Insgesamt 39 Stücke werden in etwa 70 Vorstellungen gezeigt. Da sind alte Bekannte dabei, aber auch viele neue Theatertruppen.

„Es ist und bleibt spannend“, sagt Bernd Upadek, Leiter des Jungen Theaters. Gemeint ist damit einerseits, dass noch niemand sagen kann, was zum Beginn der Spielzeit Ende September an Publikum erlaubt ist und ob alle Produktionen so wie geplant auf die Bühne können – aber auch inhaltlich ist das Programm spannend.

Von den 39 Inszenierungen sind 26 neue Stücke

Für die Spielzeit 2020/21 sind einige neue Compagnies verpflichtet worden wie etwa „Das Theater zwischen den Dörfern“ aus dem nahegelegenen Wennigsen oder auch das „Theater Grüne Sosse“ aus Frankfurt, das gleich mit drei Produktionen vertreten ist.

Von den 39 Inszenierungen sind 26 neue Stücke. Hinzu kommen beliebte Wiederkehrer wie „Das Herz eines Boxers“ oder „Familie Braun“. Letzteres Stück wird in der nächsten Saison unter dem wiederbelebten Label „Wolfsburger Schulterschluss“ präsentiert, wie auch das Stück „Der Mann, der nicht aufhörte zu schlafen“.

In der Bühnenadaption des Appelfeld-Romans von und mit Yael Schüler geht es um einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling, der mitgeschleppt wurde und dabei immer schlief. Die Geschichte kann sowohl auf den Holocaust als auch auf einen Flüchtling in heutiger Situation bezogen werden. Die Aufführung ist eine Kooperation mit der Liberalen Jüdischen Gemeinde in Wolfsburg und wird vom Zentralrat der Juden in Deutschland unterstützt.

Kooperation mit Phaeno und Hallenbad

Weiterhin kooperiert das Junge Theater auch mit dem Phaeno. Im Wissenschaftstheater wird unter anderem „Futur eins: Leben auf dem Mars“ gezeigt, das extra für das Theater der Altmark Stendal geschrieben wurde und erst noch inszeniert wird. Im April ist es in Wolfsburg.

Viele Vorstellungen wird es auch wieder im Hallenbad geben, mit dem das Junge Theater seit seiner ersten Spielzeit vor zwölf Jahren zusammenarbeitet. „Wir wollen die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen aber noch weiter ausbauen“, erklärt Upadek. Das ist ganz im Duktus des neuen Intendanten Dirk Lattemann, der sich ebenfalls die stärkere Vernetzung innerhalb der Wolfsburger Einrichtungen auf die Fahnen geschrieben hat.

Viele Stücke im neuen Programmheft bieten zudem die Möglichkeit, sich in einem anschließenden Gespräch mit dem Stoff auseinanderzusetzen. „Wir bieten aber auch an, dafür in die Schulen zu kommen, wenn das nach dem Theaterstück nicht möglich ist“, betont Theaterpädagogin Judith Jungk. Zudem biete das Junge Theater den Lehrkräften immer gerne Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung der Stücke an.

Auch die Theaterwerkstatt, die dieses Jahr der Corona-Krise zum Opfer fiel, soll es nächstes Jahr wieder geben. Zudem leitet Jungk drei freie Theatergruppen für Kinder und Jugendliche, für die man sich vom 27. August an anmelden kann.

Von Robert Stockamp