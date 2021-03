Junges Theater in Wolfsburg: In welcher Form findet die Theaterwerkstatt statt?

Wolfsburg

„Theater ohne Theater ist eigenartig.“ Mit diesen Worten verdeutlichte Bernd Upadek, Leiter des Jungen Theaters am Scharoun Theater, die momentanen Gegebenheiten der Spielzeit. Zusammen mit dem neuen Theaterpädagogen Jürgen Beck-Rebholz hatte er jetzt zum halbjährlich stattfindenden Infotreffen die Kindertagesstätten und Grundschulen eingeladen – diesmal allerdings nicht in der Theater-Cafeteria, sondern online am heimischen PC. Der Lebendigkeit des gemeinsamen Austausches tat dies jedoch keinen Abbruch.

Auch wenn diese Saison von Schließung und zeitlich ungewisser Wiederöffnung geprägt ist und der übliche Austausch über stattgefundene und geplante Theaterbesuche unergiebig wäre, ist von Resignation der engagierten Erzieherinnen nichts zu spüren. „Gelassenheit und Flexibilität haben wir gelernt“, so eine Bemerkung. Die Beleuchtung der aktuellen Situation im Theater, aber auch in Kita und Schule und die daraus resultierenden Folgen boten viel Gesprächsstoff.

„Die kleine Hexe“ soll in diesem Winter aufgeführt werden

Trotz ungewisser Perspektiven plant das Junge Theater bereits für die kommende Saison. Verschiedene ausgefallene Stücke werden wieder aufgenommen. Der Ausfall des Weihnachtsmärchens „Die kleine Hexe“ in der Inszenierung von Rainer Steinkamp im vergangenen Jahr soll im Winter 2021 nachgeholt werden.

Vorbereitungen für „Die Kleine Hexe“ im vergangenen Jahr: Das Wolfsburger Weihnachtsmärchen fiel 2020 wegen Corona aus – es soll aber in diesem Jahr gezeigt werden. Quelle: Christian Mädler

In Bezug auf die traditionelle Theaterwerkstatt kam aus der digitalen Runde der Hinweis: „Eigentlich könnten wir auftreten. Denn das Stück ist geschrieben, weil es schon im letzten Jahr aufgeführt werden sollte.“ Allerdings sind in den pädagogischen Einrichtungen vor allem wegen der strikten Gruppentrennung gewohnte Formen des Theaterspielens derzeit nicht möglich. Damit wird der geplante Verlauf der 12. Theaterwerkstatt, die für die Zeit vom 31. Mai bis 4. Juni angesetzt ist, in seiner ursprünglichen Form vielleicht nicht möglich sein, aber nicht in Frage gestellt.

Theaterwerkstatt 2019: Wie kann das Projekt, bei dem Schüler und Kita-Kinder einige Tage lang Bühnenluft schnuppern, in diesem Jahr umgesetzt werden? Quelle: Roland Hermstein/ Archiv

Denn aus dem Hinweis auf eine derzeitige digitale Produktion eines Zweipersonenstücks für das Erwachsenentheater entwickelte sich in der Runde als eine vorläufige Idee, kurze Filmchen, nach Absprache mit den Eltern, von der Theaterarbeit in den abgeschlossenen Kleingruppen zu erstellen. Diese Kurzszenen könnten zu einem Gesamtfilm vom Theater zusammengestellt werden, der für alle Einrichtungen zugänglich ist und in seiner bunten Vielfalt dem Ziel der Theaterwerkstatt nahekommt. Nämlich Kinder und Jugendliche zu ermuntern, unterschiedliche Formen der Auseinandersetzung mit dem Theaterspiel zu erproben.

Am Mittwoch treffen sich die theaterpädagogischen Lehrkräfte der weiterführenden Schulen im digitalen Raum.

Von Heinz-Werner Kemmling