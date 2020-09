Wolfsburg

Zur Vorstellung der neuen Spielzeit im Jungen Theater waren jetzt die Kindertagesstätten und Grundschulen in die Cafeteria des Scharoun Theaters eingeladen. Ein erster Blick in das Programmheft lässt erneut eine umfangreiche, von verschiedenen Spielformaten geprägte Stückauswahl erkennen, die alle Altersstufen anspricht. Dennoch werden in der 13. Spielzeit des Jungen Theaters die durch Corona notwendigen Maßnahmen zu Veränderungen und stetigen Anpassungen führen.

„Es ist auch nicht absehbar, ob alle vorgesehenen Ensembles weiterhin existieren können“, sagte Intendant Dirk Lattemann, der zusammen mit Bernd Upadek, Leiter des Jungen Theaters, und Theaterpädagogin Judith Jungk die Gelegenheit zu einem intensiven Austausch über die gegenwärtige Situation nutzte.

Für die meisten Stücke gibt es zwei Aufführungstermine , wodurch das begrenzte Platzangebot etwas ausgeglichen wird

Maximal 270 Plätze können derzeit im Großen Saal besetzt werden. Die auf der Hinterbühne vorgesehenen Aufführungen werden ebenfalls hier zu sehen sein. „Damit geht zwar die besondere Atmosphäre verloren, aber die üblichen 200 Plätze der Hinterbühne können so genutzt werden und der Abstand zur Bühnenfläche bleibt gewahrt“, resümierte Bernd Upadek. Außerdem gibt es für die meisten Stücke zwei Aufführungstermine, wodurch das begrenzte Platzangebot etwas ausgeglichen wird.

„Kinder müssen Kultur wieder erleben und wichtig ist, sie wieder ins Theater zu kriegen“, stellte unter Zustimmung aller Anwesenden eine Lehrkraft fest. Im Gespräch wurde deutlich, dass die Koordination von Hygienekonzept des Theaters und Organisation der Schulen in Kohorten stets Theaterbesuche ermöglichen. Workshops für Lehrkräfte sind derzeit nicht möglich, „aber Vor- und Nachbereitung von Stücken kann wie bisher nach Absprache weiterhin stattfinden“, hebt Judith Jungk hervor.

Info-Treffen im Scharoun Theater: Dirk Lattemann (v.l.), Bernd Upadek und Judith Jungk. Quelle: Heinz-Werner Kemmling

Am 20. und 21. September eröffnet „Zinnober in der grauen Stadt“ nach Margret Rettich die Spielzeit des Jungen Theaters. In dem Stück, das ab 4 Jahren geeignet ist, taucht das Publikum ab in eine Welt, in der sich analoges und digitales Theater miteinander verbinden. Ein Theaterformat, das bestimmend auch in anderen Stücken aufgegriffen wird.

Insgesamt 39 Stücke sind vom Kindergarten- bis zum Oberstufenalter geplant. Bestimmend für die Auswahl sind die Erfahrungs- und Gedankenwelt des jungen Publikums. Stücke wie „Das platte Kaninchen“, „Was glaubst denn du!“ oder „Futur eins: Leben auf dem Mars“ thematisieren Lebenswirklichkeit und Miteinander in Familie und Gesellschaft. „Einar, der auszog die Welt zu retten“ oder „Sommerº“ greifen Fragen zu Klima und Umwelt auf. Grundsätzlich findet im Anschluss an die Aufführungen ein Publikumsgespräch statt.

Das diesjährige Weihnachtsmärchen „Die kleine Hexe“ von Otfried Preussler inszeniert wieder Rainer Steinkamp

Daneben kommt auch das Erzähltheater mit viel Musik nicht zu kurz, wie in „Des Kaisers neue Kleider“, „Karneval der Tiere“ oder „Beethovens Pastorale“. Eine Besonderheit ist „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“, das nach Fragmenten von Michael Ende zu einem Singspiel von Wieland Freund vollendet ist.

Das diesjährige Weihnachtsmärchen „Die kleine Hexe“ von Otfried Preussler inszeniert wieder Rainer Steinkamp. Der traditionelle Plakatmalwettbewerb endet am 23. Sep­tem­ber. Judith Jungks Hinweis: „Hochkant A3 mit guten, kräftigen Farben erhöht die Ge­winn­chancen.“ Genaue Aufführungstermine werden bekanntgegeben.

Für die Zeit vom 31. Mai bis 4. Juni 2021 ist die 12. Theaterwerkstatt geplant. Am kommenden Dienstag, 8. September, sind die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen zum Infogespräch eingeladen.

