Junges Theater: Sängerin Maya Saban sang mit Wolfsburger Jugendlichen

Wolfsburg

Die Vielfalt der Theaterformen im Jungen Theater Wolfsburg ist am Mittwoch durch eine besondere Veranstaltung bereichert worden. Unter dem Titel „Maya Saban – Singen wie die Profis“ fand mit der international wirkenden Sängerin im Scharoun Theater ein Workshop mit anschließendem Konzert am Abend statt. Die Förderung vom Zentralrat der Juden in Deutschland unterstützte erneut die Kooperation der Liberalen Jüdischen Gemeinde Wolfsburg mit dem Theater.

Hierüber zeigte sich der Leiter der Gemeinde, Dimitri Tukuser, sehr erfreut. Die Sitzplätze auf der Hinterbühne des Theaters hätten zwar ausgereicht, aber die Verlegung auf die Große Bühne bot den Raum, der es siebzehn Jugendlichen vom Kurs „Darstellendes Spiel“ des Wolfsburger Ratsgymnasiums am Ende des Konzerts ermöglichte, mit aufzutreten.

Die Jugendlichen studierten zunächst jiddische Songs ein

Der Kurs hat bereits am Nachmittag am zweistündigen Workshop teilgenommen. Neben der Beschäftigung mit Gesangstechniken und musiktheoretischen Fragen, studierten die Jugendlichen jiddische Songs in Gruppen ein. In einem ausführlichen Nachgespräch waren sie sich einig in der Feststellung: „Endlich hatten wir wieder die Möglichkeit, frei singen zu dürfen.“ Es war nicht das erste Mal, dass sie sich mit jüdischer Musik beschäftigt haben.

Das Erinnerungsprojekt „Memoria“ in der vorletzten Spielzeit ist ihnen noch gegenwärtig. Spontan und vielstimmig erinnern sie sich lebhaft an ihre aktiven Beiträge zur Mitgestaltung der Aufführung (die WAZ berichtete). Deshalb griffen sie den Hinweis ihrer Lehrerin Inka Sander auf das aktuelle Workshopangebot motiviert auf. Zumal sie auch noch für ein neues Stück verschiedene Themen ausprobieren. Dazu gehört auch der Komplex „Künstliche Intelligenz“.

Maya Saban in Wolfsburg: Die Musik ist in reiner Form „handgemacht“. Quelle: Heinz-Werner Kemmling

Hiermit hat allerdings das, was im Konzert von Maya Saban geschieht, nichts zu tun. David Hason und Hendrik Görsch begleiten Maya Saban mit den Gitarren. Die Musik ist in reiner Form „handgemacht“. Gesang und Instrumentalspiel sind getragen von der gleichen Intensität und Leidenschaft. Beide Gitarrenspieler ergänzen sich beeindruckend in der Bandbreite ihrer Spieltechnik. Hier fügt sich die tragende und stets angenehme Färbung der Gesangsstimme perfekt ein. Alle drei wachsen zu einer mitreißenden Klangeinheit zusammen.

Es sind ursprüngliche, traditionelle jiddische Songs

Mit dieser Ausdrucksstärke muss man die Sprache der Lieder nicht immer verstehen, um dennoch den Inhalt zu erspüren. Es sind ursprüngliche, traditionelle jiddische Songs, die nachdenklich, emotional geladen oder heiter sind und direkt oder andeutungsweise auch von der Liebe sprechen. Dazu gehören „Bei mir bistu shein – Für mich bist du schön“ oder das „Tumbalalaika“, wo es am Ende heißt: „Libeh ken brenen un nit oyfhern – Liebe kann brennen, ohne aufzuhören.“

Das lebendige Mitgehen beim Vortrag der Künstlerin findet seinen Höhepunkt für die jugendliche Theatergruppe auf der Bühne. Das berühmte „Hallelujah“ von Leonard Cohen ist am Nachmittag aufgeteilt worden und wird wieder zu einem Song in Einzelvorträgen zusammengefügt. Die Ausdrucksstärke kann es mit dem Original nahtlos aufnehmen. Auch als Zugabe verliert es nicht an Gestaltungskraft.

„Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich bin erleichtert. Die Schülerinnen und Schüler waren großartig!“, gesteht Maya Sabran hinterher. „Ich freue mich auf die nächste Veranstaltung, wenn wir wieder junge Menschen begeistern können“, bemerkt Dimitri Tukuser.

Von Heinz-Werner Kemmling