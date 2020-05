Junge Union Wolfsburg: Risikogruppen mit FFP2-Masken ausstatten

Wolfsburg

Virologen und Epidemiologen warnen vor einer zweiten Infektionswelle durch das derzeit grassierende Coronavirus. Diese werde spätestens für die Herbstmonate erwartet, wenn die Temperaturen wieder sinken. Der Wolfsburger Kreisverband der Jungen Union fordert daher in einem Strategiepapier die Anschaffung sogenannter FFP2-Atemschutzmasken für alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, die aufgrund ihres Lebensalters oder Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems einem erhöhten Risiko unterliegen.

Soziale Isolation habe fatale Auswirkungen

„Soziale Isolation wie sie infolge eines erneuten Lockdowns unvermeidlich wäre, hat besonders für ältere Menschen fatale Auswirkungen auf die körperliche und seelische Gesundheit“, sagt JU-Vorstandsmitglied Arne Schulze. „FFP2-Masken würden ihnen die weitgehend gefahrlose Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen.“

FFP2-Masken müssen von Hausärzten verschrieben werden

Da die entsprechenden Masken bisher kaum verfügbar seien, müsse die Anschaffung einer für Wolfsburg ausreichenden Menge an FFP2-Masken umgehend beginnen, pflichtet JU-Kollege Fabian Lange bei. „Die Verschreibung der Masken muss durch die Haus- und Fachärzte erfolgen.“, so Lange. Diese könnten die individuelle, vom Lebensalter unabhängige Gefährdung ihrer Patientinnen und Patienten am besten einschätzen.

