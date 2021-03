Junge Studentin aus Wolfsburg hat eigenen Bücher-Podcast

Wolfsburg

Podcasts werden immer beliebter. Die abonnierbaren Zuhör-Stücke zu den verschiedensten Themen im Internet können unterhalten und informieren. Die Wolfsburgerin Eve Bernhardt (20) entdeckte die Welt des Podcastens jetzt für sich. Mit „writtenbetweenthelines.de“ startete die Studentin ihren eigenen Bücherpodcast, in dem sie über Bücher spricht und sich vor allem kritisch mit deren Inhalt auseinandersetzt.

All zwei Wochen etwa stellt Podcasterin Eve Bernhardt drei bis vier Bücher vor. Die Themen sind breit gefächert, hauptsächlich handelt es sich um Jugendbücher und Lektüre für junge Erwachsene. Zuletzt beschäftigte sie sich mit dem Sachbuch „Wie viel wiegt mein Leben“ von Antonia C. Wesseling, das ihr persönlich besonders gefielt. „Die besondere Darstellung der Krankheit Magersucht in Kombination mit dem Thema Selbstreflexion, also die Beschäftigung mit sich selbst, hat mich beeindruckt“, sagt die 20-Jährige. Podcasts, in denen sie meist alleine - Hin und Wieder auch mit Gästen - über die Bücher spricht, produziert sie selbstständig.

Hier können Sie in die neuste Podcastfolge reinhören:

Manchmal hat sie auch Gäste zu Besuch

Bei den Podcasts, die sie meist allein, aber manchmal auch mit Gästen führt, gehe es ihr um den Austausch: „Ich rede über die Bücher und möchte somit ins Gespräch kommen sowie Leser in meinem Alter animieren.” Daneben sei ihr aber noch etwas Besonders wichtig: „Den Podcast nutze ich auch, um mich dem Inhalt kritisch zu widmen und zu reflektieren. Das möchte ich den Hörern ans Herz legen, nicht alle Aussagen immer ohne Weiteres hinzunehmen”, betonte Bernhardt. Ihre Liebe zum Lesen und zu Büchern entdeckte die junge Wolfsburgerin übrigens über die „Das magische Baumhaus“-Reihe - eines der Bücher, die sie gelesen hat.

Ihren eigenen Blog zum Thema Bücher sowie einen Instagram-Account betreibt die Studentin des Studiengangs Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus bereits seit 2016. Der Weg zum eigenen Podcast führte vergangenen Sommer über das Jugendradio des Wolfsburger Vereins Klangtapete. Das Internetradio wird vom Niedersächsischen Förderprogramm Generation³ unterstützt und bietet die Möglichkeit an, Radiosendungen und Podcasts junger Produzenten auszustrahlen. Die durch Corona bedingte, vermehrte Freizeit und die Anfrage von Klangtapete bewegten die junge Wolfsburgerin schließlich, selbst zu produzieren.

Podcasts überzeugen mit vielen Eigenschaften. „Sie sind einfach praktisch und so flexibel. Man kann sie herunterladen und unterwegs nutzen oder man kann auch, wenn man zum Beispiel im Bus gerade nicht auf sein Handy schauen kann, sich etwas anhören”, sagte Eve Bernhardt. Gehört werden kann der Bücherpodcast von Eve Bernhardt auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und im Klangtapete Jugendradio.

Von Michèle Joppe