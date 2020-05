Nach zwei Jahren Pause: Jugendtreff „Haltestelle“ öffnet wieder

Wolfsburg

Zocken in der Haltestelle: Das Jugendzentrum Haltestelle öffnet am Dienstag, 2. Juni, nach zwei Jahren wieder seine Türen in der Markthalle – allerdings an anderer Stelle. Nach dem Umbau befindet sich das Jugendzentrum an der Nordseite des Gebäudes. Denn: In Kooperation mit dem VfL Wolfsburg wurde eine Gaming-Zone eingerichtet.

Die Mitarbeiter der Jugendförderung wären gerne schon im vergangen Jahr an den Nordkopf zurückgekehrt, doch der Umbau habe sich verzögert, erklärt Katharina Varga, Geschäftsbereichsleiterin Jugend. Daher wurden die neuen Räumen in der „ Markthalle – Raum für digitale Ideen“ im März 2020 bezogen. Durch die Lockerungen der Corona-Maßnahmen kann die geplante Öffnung nachgeholt werden.

Markthalle am Nordkopf: Zentraler Ort für Jugendliche

Die Haltestelle wurde 2015 in der damals leerstehenden Markthalle eingerichtet, nachdem die Wolfsburger Jugendbefragung 2013 ausgewertet wurden. „Die Schaffung eines innerstädtischen und markanten Jugendortes war notwendig“, erklärt Jugenddezernentin Iris Bothe.

Die Haltestelle sollte temporär angeboten werden, jedoch wurde es schnell zu einem zentralen Schaufenster der Jugendarbeit in Wolfsburg. Daher wurde der temporäre Status 2017 aufgehoben und im Zuge des Umbaus der Markthalle ein dauerhaftes Angebot der Jugendförderung am Nordkopf geschaffen. „Die Rückkehr an den Nordkopf ist ein wichtiger Schritt zur Entwicklung Wolfsburgs zu einer kinderfreundlichen und jugendgerechten Kommune“, so Stadtjugendpfleger Gunnar Czimczik.

Gaming-Zone in der Haltestelle

Nun wurde das Angebot inhaltlich mit dem VfL Wolfsburg weiterentwickelt: Das Highlight ist die neue Gaming-Zone. E-Sport sei in der aktuellen Zeit eine der wenigen Aktivitäten ist, die Jugendliche gemeinsam ausüben können. „Die Stadt und der VfL arbeiten in vielen unterschiedlichen Projekten Hand in Hand“, betont VfL-Geschäftsführer Michael Meeske.

Das Jugendzentrum öffnet am 2. Juni unter Einhaltung der Corona-Hygienebestimmungen vorerst wochentags in der Zeit von 15 Uhr bis 20 Uhr seine Türen. Die Besucherzahl ist aktuell auf neun Personen begrenzt. Mehr Infos unter Tel. 0160 98050697 oder per E-Mail unter haltestelle@stadt.wolfsburg.de.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig