Jugendarbeit in Wolfsburg: Ehrenamtliche dürfen wieder arbeiten

Wolfsburg

Die Wolfsburger Jugend- und Freizeitzentren sowie die drei Abenteuerspielplätze haben seit dem 2. Juni wieder geöffnet. Fast zehn Wochen ruhten die Angebote für Kinder und Jugendliche wegen der Corona-Krise. Gute Nachrichten: Ab Montag dürfen Ehrenamtliche, die im Besitz einer gültigen Jugendleitercard (Juleica) sind, ihre Gruppenstunden und -treffen abhalten.

Und das sind die aktuellen Vorschriften in den Treffs: In den Jugendräumen dürfen sich bis zu neun Jugendliche plus einem Betreuer aufhalten. 50 Jugendliche nutzen die Chance und schauten in einem Jugendzentrum vorbei, 25 Kinder tobten auf den Abenteuerspielplätzen. Dabei merkten die Mitarbeiter der Jugendförderung, dass sich die Gäste mit dem Treffen „auf Abstand“ arrangieren.

Anzeige

Ohne Anmeldung auf den Abenteuerspielplatz

In Wolfsburg wurden das Jugendzentrum ASS ( Vorsfelde), Jugendhaus X-trem (Mitte-West), Jugendhaus Forsthaus (Fallersleben), Jugendzentrum FlipFlop im Bürgerzentrum (Reislingen), Jugendclub des Mehrgenerationenhauses (Nordstadt), Jugendzentrum Haltestelle (Stadtmitte), Freizeitzentrum Detmerode und das FBZ in Westhagen wieder geöffnet. Auch die drei Wolfsburger Abenteuerspielplätze in Fallersleben, Westhagen und Vorsfelde-Wendschott konnten wieder ohne Anmeldung besucht werden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ehrenamtliche dürfen wieder starten

Zudem dürfen ab dem 8. Juni auch wieder Ehrenamtliche, die im Besitz einer gültigen Jugendleitercard (Juleica) sind, ihre Gruppenstunden und -treffen abhalten. Dieses war vorher nicht möglich, doch die Verordnung des Landes wurde überarbeitet. Somit können auch die ehrenamtlich geleiteten Wolfsburger Jugendtreffs, wie zum Beispiel das Tanklager (Bund der Pfadfinder), Loud&Proud (Aidshilfe) und Diversity (Islamisches Kulturzentrum) dann wieder ihre Türen öffnen.

Lesen Sie auch

Von der Redaktion