Ein großes Abenteuer erlebten die Schüler im Wissenschaftstheater des Phaenos am Donnerstagvormittag. Das Scharoun Theater hatte zur Aufführung des Stücks „Futur eins: Leben auf dem Mars“ eingeladen. Was als Test der Betaversion eines neuen Computerspiels begann, entwickelte sich zu einem Abenteuer, in den das gesamte Publikum eingebunden war.

Alex (Ole Xylander), Charlie (Paul Worms) und Kaya (Siri Wiedenbusch) sind drei junge Menschen, die im Internet Videos davon zeigen, wie sie neue Spiele testen. Jetzt haben sie eine besonders aufregende Betaversion bekommen, also eine Vorabveröffentlichung, in diesem Fall eines superrealistischen Spiels, in dem man mit einer Rakete zum Mars fliegt.

Das Stück holt die Schüler dort ab, wo sie sich oft befinden

So begann das Stück zunächst auch auf einer Videoleinwand, bis dann die Darsteller im Rücken der Zuschauer die Szene betraten. Das war ein guter Kniff, um das junge Publikum da abzuholen, wo es sich einen Teil des Tages sicherlich befindet, nämlich auf irgendwelchen Internetportalen.

Die drei Schauspieler veranstalteten ordentlich Action und nutzten den gesamten Raum für ihr Spiel. Auch die Schülerinnen und Schüler machten sie zum Teil der Geschichte. Denn bei all dem technischen Tohuwabohu mit vielen spektakulären Aktionen, ging es am Ende im Wissenschaftstheater um einen menschlichen Konflikt.

Wissenschaftstheater: Das Stück holte die jungen Zuschauer schnell ab. Quelle: Britta Schulze

Die Figur des Charlie war durch einen Fehler, den er gemacht hatte, zunächst alleine auf dem Mars bruchgelandet. Alex und Kaya kamen später mit einer anderen Rakete nach, die allerdings nur zwei Personen fasst. Nach und nach waren sie vom gefährlichem Marsfarn umzingelt und mussten eine Lösung finden. Bleibt einer zurück? Und wenn ja: wer von den Dreien?

Schüler waren gefordert, sich Lösungen zu überlegen

Hier waren die Schüler gefordert. Jeder der drei Protagonisten hatte ein eigenes Team, mit dem mögliche Lösungen besprochen wurden. Am Ende fand sich zum Glück mit Hilfe der Vorschläge der Kinder ein Weg, wie alle – natürlich in letzter Sekunde – gerettet werden konnten.

„Futur eins“ war mitreißend geschrieben von Rieke Reiniger und auch genauso inszeniert von Anastasija Bräuniger. Mit viel Technik durch den Einsatz mehrerer Videokameras, einem hohen Tempo und einigen eingestreuten Gags hielten Wiedenbusch, Xylander und Worms das junge Publikum ständig bei der Stange.

Von Robert Stockamp